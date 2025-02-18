На первых российско-американских переговорах в Эр-Рияде стороны достигли договоренности о будущем сотрудничестве в сферах взаимных геополитических интересов и инвестиционных возможностей, которые появятся после окончания конфликта в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

В ходе 4,5-часовой встречи госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров также договорились о создании механизма консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях.

«Я думаю, что пока рано говорить о компромиссах, можно сказать, что стороны начали общаться друг с другом, начали прислушиваться друг к другу, начали диалог», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о договоренности с Россией вернуть численность посольств к доконфликтному уровню. По его словам, Россия и США создадут группу высокого уровня для переговоров по Украине и экономическому сотрудничеству.

Переговоры проходят на фоне растущего беспокойства Украины и европейских лидеров, опасающихся, что администрация Трампа может заключить поспешную сделку с Москвой без учета их интересов. В частности, Россия выдвинула новое требование об официальном отказе НАТО от обещания членства, данного Украине в 2008 году.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что его страна не примет никаких соглашений, заключенных без ее участия: «Мы, как суверенная страна, просто не сможем принять никаких договоренностей без нас».