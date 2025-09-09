Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на ситуацию в столице Катара Дохе, где Израиль нанес удар по представителям движения ХАМАС.
Гутерриш заявил, что атака стала «грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Катара».
Он подчеркнул, что Доха занимает центральное место в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Заявление прозвучало накануне открытия 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в момент, когда роль организации в международных делах и ее способность обеспечивать соблюдение международных норм подвергаются сомнению.
Генсек ООН должен был выступить с речью о военных расходах, но после событий в Дохе начал с осуждения израильской агрессии против Катара.
Ранее израильская армия подтвердила нанесение удара по представителям ХАМАС в столице Катара. По данным источников движения, целью атаки был переговорный штаб, занимавшийся обсуждением последнего предложения о перемирии.
МИД Катара резко осудил действия Израиля, назвав их «грубым нарушением международного права и угрозой для безопасности граждан и жителей страны».