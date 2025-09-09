Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на ситуацию в столице Катара Дохе, где Израиль нанес удар по представителям движения ХАМАС.

Гутерриш заявил, что атака стала «грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Катара».

Он подчеркнул, что Доха занимает центральное место в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Заявление прозвучало накануне открытия 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в момент, когда роль организации в международных делах и ее способность обеспечивать соблюдение международных норм подвергаются сомнению.