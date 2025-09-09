ПОЛИТИКА
Что известно об ударе Израиля по Катару?
Израиль подтвердил атаку, Катар назвал удар нарушением международного права и угрозой собственной безопасности
Что известно об ударе Израиля по Катару?
Катар назвал удар нарушением международного права и угрозой собственной безопасности / AP
9 сентября 2025 г.

В столице Катара Дохе прогремели мощные взрывы. По словам очевидцев, над районом, где расположены дипломатические миссии, поднялись клубы дыма. 

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по представителям движения ХАМАС в Дохе. Источник движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что целью атаки был переговорный штаб, занимавшийся обсуждением последнего предложения США о прекращении огня. 

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнул, что операция была полностью независимой.  

«Сегодняшние действия против лидеров ХАМАС были полностью израильской операцией. Израиль инициировал ее, Израиль провел ее, и Израиль несет полную ответственность», — говорится в заявлении. 

В то же время в израильских официальных сообщениях прямо не упоминалось, что удар пришелся на столицу Катара. 

Катар резко осудил действия Израиля. Представитель МИД страны Маджид аль-Ансари заявил, что «это преступное нападение является грубым нарушением международных норм и серьезной угрозой безопасности граждан и жителей Катара».  

В Дохе подчеркнули, что не намерены мириться с «безрассудным поведением Израиля» и его вмешательством в региональную стабильность. 

Администрация США пока воздерживается от официальных комментариев. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что ситуация находится «под наблюдением». В ближайшие часы ожидается брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт. 

Неизвестно, было ли нападение согласовано с Вашингтоном. В Катаре расположена одна из крупнейших американских военных баз в регионе. 

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях нет. 

