В столице Катара Дохе прогремели мощные взрывы. По словам очевидцев, над районом, где расположены дипломатические миссии, поднялись клубы дыма.
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по представителям движения ХАМАС в Дохе. Источник движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что целью атаки был переговорный штаб, занимавшийся обсуждением последнего предложения США о прекращении огня.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнул, что операция была полностью независимой.
«Сегодняшние действия против лидеров ХАМАС были полностью израильской операцией. Израиль инициировал ее, Израиль провел ее, и Израиль несет полную ответственность», — говорится в заявлении.
В то же время в израильских официальных сообщениях прямо не упоминалось, что удар пришелся на столицу Катара.
Катар резко осудил действия Израиля. Представитель МИД страны Маджид аль-Ансари заявил, что «это преступное нападение является грубым нарушением международных норм и серьезной угрозой безопасности граждан и жителей Катара».
В Дохе подчеркнули, что не намерены мириться с «безрассудным поведением Израиля» и его вмешательством в региональную стабильность.
Администрация США пока воздерживается от официальных комментариев. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что ситуация находится «под наблюдением». В ближайшие часы ожидается брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт.
Неизвестно, было ли нападение согласовано с Вашингтоном. В Катаре расположена одна из крупнейших американских военных баз в регионе.
На данный момент информации о пострадавших или разрушениях нет.