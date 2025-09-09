В столице Катара Дохе прогремели мощные взрывы. По словам очевидцев, над районом, где расположены дипломатические миссии, поднялись клубы дыма.

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по представителям движения ХАМАС в Дохе. Источник движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что целью атаки был переговорный штаб, занимавшийся обсуждением последнего предложения США о прекращении огня.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнул, что операция была полностью независимой.

«Сегодняшние действия против лидеров ХАМАС были полностью израильской операцией. Израиль инициировал ее, Израиль провел ее, и Израиль несет полную ответственность», — говорится в заявлении.

В то же время в израильских официальных сообщениях прямо не упоминалось, что удар пришелся на столицу Катара.