Поддержка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стремительно падает: 60% жителей крупнейших стран ЕС считают, что она должна уйти в отставку. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией Cluster17 по заказу французского журнала Le Grand Continent.
В целом недоверие к фон дер Ляйен выражают 72% опрошенных, а во Франции показатель достигает 87%. В Германии и Италии уровень недоверия также высок, а в Польше он составил 51% — самый низкий среди участников опроса.
Главной причиной критики стала торговая сделка с США, заключенная в июле. Согласно условиям соглашения, ЕС обязался снять пошлины со всех американских промышленных товаров, предоставить льготный доступ для части сельхозпродукции и морепродуктов, а также инвестировать $600 млрд в американскую экономику и закупить энергоносителей на $750 млрд. Сделку уже называют «неравным браком»: Брюссель не ввел каких-либо пошлин против американского экспорта, в то же время большинство европейских товаров в США будут облагаться базовой пошлиной в 15%.
Фон дер Ляйен назвала договоренность «огромной сделкой», которая якобы принесла Европе «стабильность и предсказуемость», избежав 30% тарифов, грозивших со стороны Вашингтона. Однако европейцы восприняли соглашение как уступку давлению Дональда Трампа. Особенно на фоне успеха соседней Британии, которая добилась 10% тарифов.
В среднем 77% респондентов считают, что от сделки выиграет прежде всего американская экономика, и лишь 2% полагают, что выгода достанется Европе, отмечают авторы опроса.
Кроме того, 52% назвали соглашение «унижением», а 75% заявили, что фон дер Ляйен плохо защищает интересы ЕС. Почти 70% готовы бойкотировать американские товары, протестуя против условий сделки.
Интересно, что, несмотря на критику, большинство респондентов не ставят под сомнение само членство в Евросоюзе: от 61% во Франции до 85% в Испании считают, что их страны должны оставаться в ЕС. Однако 37% допустили возможность выхода, если Брюссель не сможет защитить граждан от геополитических рисков.
Опрос прошел с 30 августа по 4 сентября во Франции, Германии, Италии, Испании и Польше. В нем приняли участие более 5,3 тыс. человек.