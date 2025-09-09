Поддержка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стремительно падает: 60% жителей крупнейших стран ЕС считают, что она должна уйти в отставку. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией Cluster17 по заказу французского журнала Le Grand Continent.

В целом недоверие к фон дер Ляйен выражают 72% опрошенных, а во Франции показатель достигает 87%. В Германии и Италии уровень недоверия также высок, а в Польше он составил 51% — самый низкий среди участников опроса.

Главной причиной критики стала торговая сделка с США, заключенная в июле. Согласно условиям соглашения, ЕС обязался снять пошлины со всех американских промышленных товаров, предоставить льготный доступ для части сельхозпродукции и морепродуктов, а также инвестировать $600 млрд в американскую экономику и закупить энергоносителей на $750 млрд. Сделку уже называют «‎неравным браком»‎: Брюссель не ввел каких-либо пошлин против американского экспорта, в то же время большинство европейских товаров в США будут облагаться базовой пошлиной в 15%.

Фон дер Ляйен назвала договоренность «огромной сделкой», которая якобы принесла Европе «стабильность и предсказуемость», избежав 30% тарифов, грозивших со стороны Вашингтона. Однако европейцы восприняли соглашение как уступку давлению Дональда Трампа. Особенно на фоне успеха соседней Британии, которая добилась 10% тарифов.

В среднем 77% респондентов считают, что от сделки выиграет прежде всего американская экономика, и лишь 2% полагают, что выгода достанется Европе, отмечают авторы опроса.