ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Токаев предложил масштабную реформу
Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане парламентскую реформу с переходом от двухпалатного парламента к однопалатному
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / Акорда
9 сентября 2025 г.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании к народу заявил о намерении инициировать реформу, которая предполагает переход от двухпалатного парламента к однопалатному. 

«Именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна», — подчеркнул Токаев. 

По его словам, реформа должна стать предметом широкого обсуждения в обществе, экспертной среде и действующем парламенте. На эту дискуссию, учитывая масштаб преобразований, уйдет не менее года. После этого в 2027 году планируется провести общенациональный референдум и внести изменения в Конституцию. 

Если изменения будут утверждены, новый парламент будет избираться по партийным спискам. Сейчас в Казахстане действует смешанная избирательная система: депутаты Мажилиса избираются по партийным спискам и через одномандатные округа, а члены Сената частично избираются, частично назначаются президентом. 

Токаев напомнил, что сам ранее возглавлял Сенат, который может быть упразднен в случае реформы.  

«Сенат как высшая палата Парламента Казахстана был создан в 1995 году в довольно сложных, нестабильных политических условиях. За прошедшие тридцать лет он с достоинством и эффективно выполнил важную историческую миссию обеспечения стабильности государственного строительства», — сказал глава государства. 

Сейчас спикер Сената является вторым по значимости политическим лицом в стране. В случае невозможности президента исполнять свои обязанности, полномочия переходят к председателю верхней палаты. Именно так в 2019 году Токаев стал главой государства после ухода Нурсултана Назарбаева. В настоящее время пост спикера Сената занимает Маулен Ашимбаев. 

