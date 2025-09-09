Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании к народу заявил о намерении инициировать реформу, которая предполагает переход от двухпалатного парламента к однопалатному.

«Именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна», — подчеркнул Токаев.

По его словам, реформа должна стать предметом широкого обсуждения в обществе, экспертной среде и действующем парламенте. На эту дискуссию, учитывая масштаб преобразований, уйдет не менее года. После этого в 2027 году планируется провести общенациональный референдум и внести изменения в Конституцию.

Если изменения будут утверждены, новый парламент будет избираться по партийным спискам. Сейчас в Казахстане действует смешанная избирательная система: депутаты Мажилиса избираются по партийным спискам и через одномандатные округа, а члены Сената частично избираются, частично назначаются президентом.