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Казахстан обсудит с Украиной удар по нефтепроводу
В МИД Казахстана заявили, что намерены связаться с Украиной из-за удара по нефтепроводу в России, «чтобы избежать подобных инцидентов в будущем»
Казахстан обсудит с Украиной удар по нефтепроводу
Фото: Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума / Others
19 февраля 2025 г.

Казахстан планирует выйти на контакт с украинской стороной, чтобы избежать повторения удара беспилотников по насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который привел к сокращению экспорта казахстанской нефти, заявил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин.

«Мы будем вести переговоры с украинской стороной», — цитирует его слова казахский портал Informburo.

Рахметуллин подчеркнул, что встреча может состояться как в Казахстане, так и в Киеве: «Мы должны решить эти вопросы дипломатическим путем, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем».

Атака дронов произошла в понедельник, накануне переговоров США и России по Украине. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, ущерб привел к снижению объемов прокачки нефти по КТК на 30-40%, а ремонт может занять несколько месяцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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