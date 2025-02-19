Казахстан планирует выйти на контакт с украинской стороной, чтобы избежать повторения удара беспилотников по насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который привел к сокращению экспорта казахстанской нефти, заявил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин.

«Мы будем вести переговоры с украинской стороной», — цитирует его слова казахский портал Informburo.

Рахметуллин подчеркнул, что встреча может состояться как в Казахстане, так и в Киеве: «Мы должны решить эти вопросы дипломатическим путем, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем».

Атака дронов произошла в понедельник, накануне переговоров США и России по Украине. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, ущерб привел к снижению объемов прокачки нефти по КТК на 30-40%, а ремонт может занять несколько месяцев.