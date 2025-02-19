Администрация президента США Дональда Трампа ввела бессрочный мораторий на рассмотрение иммиграционных заявок от граждан Украины и стран Латинской Америки. Таким образом он закрыл программы, одобренные при Джо Байдене. Как сообщает CBS News, причиной Белый дом назвал опасения по поводу мошенничества и угроз национальной безопасности.

Эта мера ставит под угрозу будущее сотен тысяч мигрантов, пытающихся легализовать свой статус в США. В их числе около 240 тыс. украинцев, которые приехали в страну по программе «‎‎Единство с Украиной», созданной для беженцев от войны.

Также под ударом оказались 530 тыс. граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, а также мигранты из Колумбии и Эквадора, ожидающие получения грин-карты на основании семейных связей.

Юристы отмечают: многим из этих людей грозит депортация, если их временный статус не будет продлен. Ранее они могли претендовать на статус временной защиты (TPS), убежище или вид на жительство, но теперь все заявки заморожены.

В администрации Трампа заявляют, что программы Байдена использовались слишком широко и стали лазейкой для нелегальной миграции. Однако эксперты считают, что этот шаг фактически закрывает для украинцев и латиноамериканцев возможность легального пребывания в США.

Ранее Трамп уже приостановил новые въезды по программам Байдена, а теперь полностью блокировал их рассмотрение. Более того, власти планируют лишить многих мигрантов статуса временного убежища и ускорить депортацию.

Решение Вашингтона ужесточить миграционную политику совпадает с попытками Трампа провести радикальные реформы в этой сфере. Он уже отменил автоматическое гражданство для детей, родившихся в США, и ограничил права «городов-убежищ‎»‎. Теперь под угрозой оказались десятки тысяч украинцев, которые рассчитывали на поддержку Америки.

После начала российско-украинского конфликта в США переехали более 270 тыс. украинских беженцев. Всего же в Штатах проживают около 650 тыс. украинцев.