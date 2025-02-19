Послы стран Европейского союза утвердили 16-й пакет санкций против России, включающий запрет на импорт первичного алюминия и санкции против 73 судов из так называемого «теневого флота».

Новый пакет, представленный 19 февраля, в основном повторяет предложения Еврокомиссии и, как ожидается, будет официально принят 24 февраля на встрече глав МИД ЕС — к третьей годовщине горячей фазы российско-украинской войны.

Запрет на импорт российского алюминия вступит в силу через год после официального принятия санкционного пакета. Также в санкционный список добавлены 48 физических и 35 юридических лиц, на которые распространяются заморозка активов и запрет на въезд в ЕС.

«ЕС еще жестче борется с обходом санкций, нанося удар по судам теневого флота Путина и вводя новые запреты на импорт и экспорт», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на X.

Принятие новых санкций последовало за объявлением администрации Дональда Трампа 18 февраля о готовности провести новые переговоры с Россией по прекращению войны с Украиной. Эти переговоры прошли без участия Киева, что стало резким отходом от прежнего курса Вашингтона, направленного на изоляцию Москвы.

В черный список добавлены 73 новых судна, которые теперь составляют единую группу из 152 санкционных кораблей. В основном это танкеры, используемые для продажи российской нефти выше установленного ценового потолка, а также суда, задействованные в военных поставках, включая транспортировку боеприпасов из Северной Кореи.

ЕС также расширил критерии санкционирования владельцев и операторов судов теневого флота, включая капитанов и тех, кто оказывает поддержку российским вооруженным силам.

Кроме того, ЕС запретил экспорт в Россию видеоигровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов, поскольку они могут использоваться российскими военными для управления беспилотниками.

Санкции также распространяются на хром, определенные химические вещества и услуги для нефтегазовых НПЗ.