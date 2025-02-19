Введение визового режима для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии противоречит интересам России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Госдуме. «Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением [мигрантов], но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим», – подчеркнул глава МИД.

Заявление прозвучало на фоне усиления контроля за мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. С момента трагедии надзорные органы значительно усилили проверки иностранных граждан.

По данным МВД, после запуска реестра контролируемых лиц 5 февраля в России выявили более 95 000 мигрантов-нарушителей. Реестр был создан на основе закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2024 года, и включает данные об иностранцах, не имеющих законных оснований для пребывания в стране.

Система учета внедряется МВД в два этапа, начиная с использования государственной информационной системы миграционного учета и включения в реестр уже имеющейся информации о нарушителях.