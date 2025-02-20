В среду в небе над южной Аризоной произошло столкновение двух небольших самолетов, сообщили власти. Инцидент случился в районе регионального аэропорта Марана, расположенного недалеко от Тусона.

На борту обоих воздушных судов — Cessna 172 и Lancair 360 MK II — находились по два человека. Cessna 172 смогла благополучно приземлиться, тогда как Lancair 360 MK II рухнул рядом с взлетно-посадочной полосой и загорелся. Двое человек погибли.

Летная школа AeroGuard, которой принадлежала Cessna, заявила, что ее пилоты не пострадали. Представитель школы Мэтт Паничас отказался комментировать детали происшествия, но подчеркнул, что компания сотрудничает со следствием.

Региональный аэропорт Мараны не имеет диспетчерской вышки, что могло сыграть роль в катастрофе. В США многие аэропорты также работают без диспетчеров, и пилоты используют радиоканалы для координации полетов. Строительство новой вышки в аэропорту Мараны было запланировано, но отложено из-за пандемии COVID-19.

Столкновение произошло на фоне серии крупных авиационных инцидентов в Северной Америке. В январе в Вашингтоне в результате столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом погибли 67 человек. Недавно в Торонто при посадке опрокинулся самолет Delta. На Аляске также произошло крушение пассажирского самолета.