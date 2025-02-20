В Египте впервые за сто лет обнаружена гробница фараона. Британско-египетская экспедиция нашла усыпальницу Тутмоса II в Фиванском некрополе, недалеко от Луксора. До этого считалось, что гробницы фараонов XVIII династии находятся дальше, ближе к Долине царей.

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи назвал находку величайшим открытием в египтологии со времен обнаружения гробницы Тутанхамона в 1922 году.

Находку сделали в районе, где обычно хоронили цариц, но внутри были обнаружены характерные для фараонов украшения. По словам руководителя экспедиции Пирса Литерланда, часть потолка сохранилась — он был расписан синим цветом и украшен золотыми звездами. Такой орнамент встречается только в усыпальницах фараонов.

Мумия Тутмоса II была найдена еще два века назад, но место его изначального захоронения оставалось загадкой. Теперь она разгадана.

Фараон правил в 1493–1479 годах до н. э. и был предшественником Тутанхамона. Он наиболее известен как муж Хатшепсут — одной из самых знаменитых женщин-фараонов Египта.

Литерланд описал гробницу как внушительное сооружение с широкой лестницей и длинным спуском. Вход оказался завален после наводнения, и исследователям пришлось пролезать через 10-метровый узкий проход. Внутри они обнаружили сцены из «Амдуата» — древнего заупокойного текста, который использовался только для фараонов.

Но главная загадка ждала внутри: гробница оказалась пустой. Судя по всему, вскоре после захоронения ее затопило — строители возвели ее прямо под водопадом. В результате останки фараона были перенесены в другое место.

Идентифицировать гробницу помогли обломки алебастровых сосудов с именами Тутмоса II и Хатшепсут. «Спасибо древним жрецам, что случайно разбили несколько вещей при переносе. Именно это позволило нам понять, чей это был гроб», — отмечает Литерланд.