Правящая партия Грузии «Грузинская мечта‎»‎ в очередной раз обвинила Запад в давлении на страну — якобы западные чиновники требовали от Тбилиси открыть «‎второй фронт‎» против России. Генеральный секретарь партии Каха Каладзе заявил, что западные силы напрямую требовали этого в кабинете премьер-министра.

Он также утверждает, что Тбилиси якобы принуждали организовать чартерные рейсы для отправки добровольцев в Украину и ввести санкции против Москвы. Он не стал уточнять, когда именно это происходило. Каладзе уточнил, что грузинские власти отвергли эти требования, задавшись вопросом, зачем Тбилиси вводить санкции, которые нанесут больший вред грузинской экономике, чем России.

Эти же заявления поддержали и другие высокопоставленные представители «‎Грузинской мечты»‎. В частности, премьер Ираклий Кобахидзе ранее отметил, что Грузия оказалась в изоляции перед лицом ядерной державы, но ей обещали военную помощь в случае вступления в конфликт. По его словам, западные чиновники призывали Тбилиси не только присоединиться к санкциям против РФ, но и отправлять добровольцев.

Кобахидзе видит в этом политический подтекст. Он утверждает, что определенные группы хотят вернуть оппозиционное движение «‎‎Единое национальное движение» (ЕНД) к власти, чтобы спровоцировать войну. Во главе движения когда-то стоял Михаил Саакашвили, ныне объявленный врагом №1 для действующих властей.

«Единственная цель их (ЕНД) возвращения к власти — начать войну», — заявил Кобахидзе в сентябре прошлого года. Он утверждает, что если оппозиция придет к власти, она втянет Грузию в конфликт в течение недели.

Премьер-министр также напомнил о предвыборных плакатах правящей партии с лозунгами «Нет войне» и «Выбери мир», сопровождаемые изображениями разрушенных городов Украины. Он заявил, что грузины должны осознавать цену войны и ценность мира.

«Мы не запугиваем людей. Это реальность. Нам угрожали этим в 2022 году, и угрожают сегодня. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить второго фронта в Грузии», — подчеркнул премьер.