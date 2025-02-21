Европа сталкивается со своим худшим кошмаром: США, еще недавно главный защитник континента, теперь становятся на сторону России.

Прошедшая неделя стала одной из самых мрачных в истории Европы со времен окончания холодной войны, отмечает The Economist. Украину предают, Россию реабилитируют, а при Трампе больше нельзя рассчитывать на военную поддержку США в случае кризиса.

«Наихудший сценарий для Европы разворачивается прямо у нас на глазах», — пишет издание. «Трамп фактически возвращает России легитимность, а американо-российские отношения восстанавливаются — но за счет Европы».

На протяжении десятилетий европейская безопасность зиждилась на вере в НАТО, но теперь реальность такова, что континент, отягощенный долгами, экономическим застоем и стареющим населением, оказывается неспособным проецировать военную мощь или эффективно защищаться.

The Economist предупреждает: «Исчезновение НАТО в его прежнем виде еще кажется немыслимым. Но старый порядок ушел. Европе необходимо осознать эту новую реальность, пока не стало слишком поздно».

Издание призывает европейские правительства немедленно задействовать $220 млрд российских активов, замороженных в европейских банках, а также начать переговоры между Францией и Великобританией — единственными ядерными державами континента — о создании нового механизма защиты.

За последнюю неделю заявления Трампа развеяли последние иллюзии европейских столиц. В соцсетях он назвал войну в Украине проблемой, не имеющей значения для США.

«Эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас», — написал Трамп. «Нас разделяет большой, красивый океан».

А затем последовал настоящий шок: во вторник вечером Трамп публично обвинил Украину в том, что это она «начала» войну, полностью игнорируя факт того, что именно РФ первой начала обстрелы Украины. Это заявление поразило даже самых близких союзников Америки.

Европейский дипломат в беседе с изданием высказался еще жестче: «Теперь у нас есть союз двух президентов — российского, который хочет уничтожить Европу, и американского, которому все равно, если это произойдет».