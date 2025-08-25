ПОЛИТИКА
Иранский чиновник обвинил Россию в предательстве
Высокопоставленный государственный чиновник заявил, что Москва передала Израилю данные ПВО Ирана и не поставляет обещанное оружие
Иранцы на митинге в поддержку палестинцев в Тегеране / Reuters
25 августа 2025 г.

Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохаммад Садр заявил в интервью местному агентству, что Россия передала Израилю информацию о центрах противовоздушной обороны Ирана во время 12-дневной войны в июне 2025 года.

«Россия предоставила Израилю информацию о центрах противовоздушной обороны в Иране. [...] Эта война показала, что стратегический союз с Москвой ничего не стоит», - сказал чиновник в интервью.

Садр назвал стратегическое партнерство с Москвой «пустыми словами», указав на отказ России поставить Тегерану системы С-400 и самолеты Су-35.

Член высшего государственного арбитражного и консультативного органа также заявил об «особой симпатии» Москвы к Израилю.

«У России есть особая симпатия к Израилю. [...] Мы можем иметь отношения с Россией, но не должны доверять ей», — сказал он.

Садр также предположил, что крушение вертолета экс-президента Ирана Эбрахима Раиси было организовано Израилем. По его словам, этот теракт стал сигналом Тель-Авива о готовности продолжать эскалацию. Чиновник отметил, что его выводы основаны на имеющейся информации и анализе.

Ранее Садр занимал пост замминистра иностранных дел Ирана по делам арабских и африканских стран в правительстве реформ.

