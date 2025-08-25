Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохаммад Садр заявил в интервью местному агентству, что Россия передала Израилю информацию о центрах противовоздушной обороны Ирана во время 12-дневной войны в июне 2025 года.

«Россия предоставила Израилю информацию о центрах противовоздушной обороны в Иране. [...] Эта война показала, что стратегический союз с Москвой ничего не стоит», - сказал чиновник в интервью.

Садр назвал стратегическое партнерство с Москвой «пустыми словами», указав на отказ России поставить Тегерану системы С-400 и самолеты Су-35.

Член высшего государственного арбитражного и консультативного органа также заявил об «особой симпатии» Москвы к Израилю.