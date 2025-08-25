ПОЛИТИКА
Крупнейший в мире фонд благосостояния отказался от инвестиций в Израиль
Фонд Норвегии вывел активы из американского Caterpillar и пяти израильских банков из-за нарушений в Газе
Крупнейший в мире фонд благосостояния отказался от инвестиций в Израиль
Суверенный фонд Норвегии вывел активы из пяти израильских банков / Reuters
25 августа 2025 г.

Суверенный фонд Норвегии объемом $2 трлн, крупнейший в мире, объявил в понедельник о выводе инвестиций из американской компании Caterpillar и пяти израильских банков — Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel и FIBI Holdings — по этическим соображениям. Решение связано с «неприемлемым риском» причастности компаний к серьезным нарушениям прав человека на оккупированных палестинских территориях.

Совет по этике фонда, управляемого центральным банком Норвегии, заявил, что продукция американского Caterpillar используется для «обширных и системных нарушений международного гуманитарного права» в Газе и на Западном берегу. Совет отметил, что компания не предприняла мер для предотвращения такого использования, а поставки техники в Израиль возобновляются.

Израильские банки, по данным совета, способствовали нарушениям, финансируя строительство домов для нелегальных поселенцев на оккупированном Западном берегу. Эти действия расценены как поддержка нарушений прав человека в условиях конфликта, что стало основанием для исключения банков из портфеля фонда.

Ранее, 18 августа, фонд объявил о намерении вывести инвестиции из шести компаний в связи с войной в Газе и событиями на Западном берегу, но названия были раскрыты только после продажи активов. Решение отражает продолжающийся этический аудит фонда, направленный на оценку причастности компаний к военным преступлениям.

