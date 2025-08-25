Суверенный фонд Норвегии объемом $2 трлн, крупнейший в мире, объявил в понедельник о выводе инвестиций из американской компании Caterpillar и пяти израильских банков — Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel и FIBI Holdings — по этическим соображениям. Решение связано с «неприемлемым риском» причастности компаний к серьезным нарушениям прав человека на оккупированных палестинских территориях.

Совет по этике фонда, управляемого центральным банком Норвегии, заявил, что продукция американского Caterpillar используется для «обширных и системных нарушений международного гуманитарного права» в Газе и на Западном берегу. Совет отметил, что компания не предприняла мер для предотвращения такого использования, а поставки техники в Израиль возобновляются.