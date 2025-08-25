МИР
И Швейцария осудила преступные действия Израиля
В МИД страны отметили необходимость соблюдения международного гуманитарного права
Флаг Швейцарии / Reuters
25 августа 2025 г.

Министерство иностранных дел Швейцарии в понедельник «решительно осудило» израильские авиаудары по медицинскому комплексу «Наср» в Хан-Юнусе.

«Швейцария решительно осуждает израильскую атаку на больницу «Наср» в Хан-Юнусе, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены всегда, в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявило ведомство в соцсети X.

По данным Минздрава Газы, только в понедельник в результате израильских атак по всему сектору погибли как минимум 58 палестинцев, включая пятерых журналистов. Ранения получили десятки.

В больнице «Наср» в Хан-Юнусе израильская армия нанесла два удара по четвертому этажу одного из корпусов. Второй удар пришелся на момент, когда спасатели пытались эвакуировать раненых и извлечь тела погибших.

Среди жертв оказались оператор палестинского телевидения Хуссам аль-Масри, фотограф Al Jazeera Мохаммед Салам, фотокорреспондент Мариам Абу Дагга, журналист NBC Моаз Абу Таха, репортер-фрилансер Ахмед Абу Азиз, сотрудничавший со СМИ из Туниса и Марокко.

Местные медики подтвердили, что все они погибли в результате израильского удара по комплексу «Наср».

Преступные действия Израиля были с осуждением встречены во всем мире.

