Источники в различных группах палестинского сопротивления утверждают, что потери израильской армии в Газе значительно превышают официально заявленные цифры. В беседе с The New Arab представители сопротивления сообщили о тяжелых потерях израильских сил, особенно во время наземных столкновений в разрушенном эксклаве.

По официальной израильской статистике, с начала наземного наступления в Газе погиб 401 израильский солдат, доведя общие военные потери до 831 человека. Более 5590 солдат получили ранения, из них 2535 – с начала наземной операции.

Однако по данным израильской газеты Maariv, общее число погибших военных с 7 октября 2023 года составляет 891 человек, включая 390 в Газе, 50 в Ливане, 11 на оккупированном Западном берегу, 37 на севере Израиля и 65 в оперативных инцидентах.

Особую тревогу вызывает резкий рост самоубийств среди военнослужащих: в 2023 году 27 израильских солдат покончили с собой, еще 21 случай зафиксирован с начала 2024 года.

В декабре 2023 года Haaretz сообщила о значительном расхождении между количеством раненых солдат по данным армии и больничным записям. С октября по декабрь армия заявила о 1593 раненых, тогда как данные Министерства здравоохранения показали 10548 случаев.

Высокопоставленный представитель военного крыла ХАМАС сообщил The New Arab, что, несмотря на военные возможности Израиля, партизанская тактика бойцов сопротивления оказалась высокоэффективной в городских боях. «Каждый день наши бойцы проводят множество атак, от засад на военные конвои до снайперской стрельбы по солдатам противника. Все эти операции тщательно документируются», - заявил он.

«Использование подземных туннелей, самодельных взрывных устройств и противотанковых ракет затруднило израильским силам закрепление позиций в Газе. Сопротивление также опирается на децентрализованные структуры управления, обеспечивая непрерывность операций даже под интенсивными бомбардировками», — добавил боец.

По мнению палестинского политического аналитика профессора Саида Шахина, «растущие потери вынудили Израиль проявить гибкость в переговорах». «Сила палестинцев в бою подтолкнула Израиль к принятию перемирия, несмотря на то, что он несколько раз отвергал его», — заключил эксперт.