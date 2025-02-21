Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на заседании G20, посвященном приоритетам на 2025 год в рамках председательства ЮАР. Он подчеркнул, что «G20 должна оставаться главной платформой международного экономического сотрудничества», и для этого необходимо сохранять ее актуальность.

Фидан отметил важность вовлечения развивающихся стран и региональных организаций в процесс принятия решений, подчеркнув, что «G20 должна укреплять связи с такими структурами, как ОИС, АСЕАН и Африканский союз».

Он также обратил внимание на значимость международных транспортных коридоров, заявив: «Особенно важно стимулировать развитие региональных экономических маршрутов, таких как Транскаспийский Срединный коридор и проект «Путь развития».

Фидан акцентировал внимание на проблеме глобальной нестабильности, отметив, что «мир, не подкрепленный экономическим развитием и процветанием, не может быть устойчивым».

Он добавил: «Ситуация в Сирии, Газе и других регионах показывает, что мир остается хрупким. Без реальных перспектив экономического восстановления он будет недолговечным».

Касаясь роли G20, Фидан заявил, что группа может стать «мостом между геополитикой и геоэкономикой», используя экономическую дипломатию для преодоления международных разногласий.

«Мы считаем, что G20 должна усилить свою роль как стабилизирующего фактора в мировой экономике. Турция готова внести вклад в этот процесс», — заключил глава МИД Турции.