Согласно отчету Программы развития ООН (UNDP), за 14 лет конфликта экономика Сирии потеряла $800 млрд, а уровень жизни населения откатился на 40 лет назад.

ВВП страны сократился вдвое, а уровень бедности вырос с 33% до 90%, при этом 66% населения живут в условиях крайней нищеты.

В докладе подчеркивается, что 75% сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи, включая доступ к медицинским услугам, образованию, пище, воде и жилью.

Энергетический сектор страны понес серьезные потери: производство энергии снизилось на 80%, а 70% электростанций оказались повреждены, что привело к падению мощности электросетей на 75%.

Эксперты ООН предупреждают, что при текущем темпе роста экономики в 1,3% в год Сирии потребуется 55 лет, чтобы достичь довоенного уровня развития.