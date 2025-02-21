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Что потеряла Сирия за годы войны?
По данным ООН, 14 лет гражданского конфликта лишили экономику $800 млрд и отбросили страну на 40 лет назад по уровню жизни
Что потеряла Сирия за годы войны?
Вид с воздуха на район Хаджар-аль-Асвад в Дамаске, Сирия, 18 января 2025 года / Фото: АА / Others
21 февраля 2025 г.

Согласно отчету Программы развития ООН (UNDP), за 14 лет конфликта экономика Сирии потеряла $800 млрд, а уровень жизни населения откатился на 40 лет назад.

ВВП страны сократился вдвое, а уровень бедности вырос с 33% до 90%, при этом 66% населения живут в условиях крайней нищеты.

В докладе подчеркивается, что 75% сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи, включая доступ к медицинским услугам, образованию, пище, воде и жилью.

Энергетический сектор страны понес серьезные потери: производство энергии снизилось на 80%, а 70% электростанций оказались повреждены, что привело к падению мощности электросетей на 75%.

Эксперты ООН предупреждают, что при текущем темпе роста экономики в 1,3% в год Сирии потребуется 55 лет, чтобы достичь довоенного уровня развития.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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