Илон Маск выступил на Конференции консервативного политического действия (CPAC), где прокомментировал обвинения в связях с Кремлем.

Во время интервью с ведущим Newsmax Робом Шмиттом Маск, надев темные очки, перебил вопрос о войне России против Украины и заявил: «Люди говорят, что я купленный агент Путина? А я отвечаю: я Путину не по карману». Зал отреагировал громким смехом, а Шмитт добавил: «Думаю, вы стоите дороже, чем вся Россия».

Глава SpaceX и Tesla не раз оказывался в центре споров, связанных с Россией. В начале 2020-х годов SpaceX обсуждала возможное сотрудничество с российским космическим агентством «Роскосмос».

Сообщается, что Маск и Путин поддерживали контакты с конца 2022 года, обсуждая вопросы бизнеса и геополитики. Эти связи вызвали обеспокоенность в американских силовых кругах, учитывая влияние Маска в области технологий и космоса.

По данным Forbes, на 20 февраля 2025 года состояние Илона Маска составляет 396,8 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком в мире.

Шмитт также спросил Маска о скандальных высказываниях Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предположил, что Украина сама начала войну с Россией.

Маск ответил: «Прежде всего, мы должны проявлять сочувствие к людям, погибающим на передовой. Это самое главное. Сколько еще лет это должно продолжаться? Представьте, что это ваш сын или отец – за что они умирают? Линия фронта почти не изменилась за два года, а людей погибло огромное количество».