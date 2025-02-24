Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара придерживается прагматичной позиции в вопросе вступления Украины в НАТО.

«Мы ничего не имеем против того, что Украина хочет вступить в НАТО, но мы должны быть реалистами. Это и есть официальная позиция, озвученная нашим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сказал Фидан в интервью Bloomberg.

Отвечая на вопрос, может ли Дональд Трамп изменить позицию США по этому вопросу, Фидан выразил сомнения. По его мнению, даже предыдущая администрация не была единой в поддержке членства Украины в альянсе.

«Я не думаю, что в американской политике произошли значительные изменения. Вопрос вступления Украины в НАТО всегда оставался спорным даже среди прежних властей США», — отметил министр.

Фидан подчеркнул, что Турция ведет переговоры с европейскими партнерами и Киевом, напоминая, что для Украины этот процесс важен не только формально, но и как гарантия безопасности.