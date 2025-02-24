Россия продолжает получать миллиарды евро от поставок ископаемого топлива в Европу, несмотря на санкции. Объемы закупок за последние три года практически не изменились, говорится в докладе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

По подсчетам экспертов, затраты ЕС на российские нефть и газ за весь прошлый год составили €21,9 млрд — больше, чем финансовая помощь Украине, которая в 2024 году достигла €18,7 млрд.

С начала войны Россия заработала €847 млрд на экспорте ископаемого топлива, а только за последний год — €242 млрд. Основными покупателями остаются Китай (€78 млрд) и Индия (€49 млрд), которые обеспечили более половины всех доходов Москвы от энергоресурсов. В обход санкций Россия активно использует «теневой флот». В прошлом году 558 танкеров перевезли 167 млн тонн нефти на сумму свыше €83 млрд, что составило 61% всех морских поставок. Через теневые схемы шло 78% российской нефти и 37% нефтепродуктов, отмечают эксперты.

Санкции снизили российские доходы от экспорта топлива всего на 8% по сравнению с 2021 годом. Эксперты отмечают, что усиление ограничений может сократить нефтегазовые поступления Кремля на €51 млрд в год, то есть на 20%. Однако пока европейские страны продолжают платить России за энергоносители: только на российский СПГ в прошлом году ЕС потратил €7 млрд, увеличив объем закупок на 9%.

Тем не менее Европа постепенно сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Так, доля газа из РФ упала с 45% в 2021 году до 18% в 2024-м. Однако четверть всех доходов России от экспорта топлива по-прежнему поступает из Европы.