Генеральная ассамблея ООН 24 февраля проголосовала за резолюцию, инициированную Украиной и европейскими странами. Документ, поддерживающий суверенитет и территориальную целостность Украины, вызвал противодействие США, которые проголосовали «против», что ознаменовало радикальное изменение внешнеполитического курса администрации Дональда Трампа.

Резолюцию поддержали 93 страны. США, Россия и Израиль голосовали «против», Китай воздержался, Турция была в числе стран, проголосовавших «за». Авторами документа выступили более 50 стран, включая членов Евросоюза и Украину. В резолюции Россия названа агрессором, а также содержится требование вывести российские войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Первоначально США предложили нейтральную резолюцию по украинскому конфликту, однако после внесения поправок, подчеркивающих российскую агрессию, Вашингтон не просто дистанцировался, а открыто выступил против итогового варианта. Россия также пыталась внести свою поправку об устранении «коренных причин конфликта», но она не получила поддержки большинства.

Голосование было приурочено к третьей годовщине начала боевых действий в Украине и ясно продемонстрировало растущий раскол между США и европейскими союзниками в подходе к украинскому кризису.