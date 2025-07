Правозащитная организация Democracy for the Arab World Now (Dawn) подала в Международный уголовный суд (МУС) иск против бывшего президента США Джо Байдена и ряда его высокопоставленных чиновников за соучастие в военных преступлениях Израиля в Газе.

Среди фигурантов дела значатся бывший госсекретарь Энтони Блинкен, экс-глава Пентагона Ллойд Остин и другие американские официальные лица. По мнению Dawn, они осознавали, что поставляемые США оружие и разведданные используются Израилем для нападений на гражданское население, однако не предприняли мер для прекращения поддержки.

В своем 172-страничном иске организация подчеркивает, что США направили Израилю не менее $17,9 млрд в виде военной помощи, а также предоставили дипломатическое прикрытие и поддержку, несмотря на предостережения ООН и Международного суда ООН о возможном геноциде в Газе.

Представители Dawn заявили, что подали иск в МУС, поскольку в США не осталось юридических механизмов для привлечения американских чиновников к ответственности за их роль в израильско-палестинском конфликте.