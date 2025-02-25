Администрация Дональда Трампа дала понять, что федеральные служащие могут проигнорировать распоряжение Илона Маска об увольнении. На прошлой неделе миллиардер разослал всем чиновникам США сообщение, требуя за 48 часов объяснить, в чем их польза.

Однако миллиардер не отступает. В понедельник Маск вновь пригрозил увольнениями, несмотря на указания Белого дома.

Ранее Управление по делам персонала США сообщило, что госслужащие не обязаны отвечать на электронное письмо Маска, разосланное в выходные. Однако Маск, возглавляющий новый Департамент эффективности правительства (DOGE) и отвечающий за масштабное сокращение госаппарата, заявил, что непокорные получат «второй шанс», но при повторном отказе будут уволены.

Президент Дональд Трамп пока никак не комментировал скандал, предпочитая не вмешиваться. Однако ранее он отмечал, что деятельность Маска не должна противоречить законам.

Распоряжение Маска вызвало хаос в федеральных агентствах. Некоторые ведомства рекомендовали сотрудникам отвечать, другие, включая Минюст, Госдеп и Пентагон, запретили это. Минздрав США предупредил подчиненных, что их письма могут быть перехвачены иностранными разведками.

Ранее федеральный суд заблокировал доступ группы Маска к конфиденциальным данным Министерства образования и Управления по делам персонала.

Программа сокращений уже привела к увольнению 20 тыс. чиновников, остановке работы Агентства по международному развитию США и заморозке миллиардов долларов на помощь за рубежом. Некоторых специалистов, таких как эксперты по ядерному оружию и птичьему гриппу, правительству срочно пришлось нанимать обратно.

Тем временем крупнейшие профсоюзы США подали в суд, требуя признать письмо Маска незаконным, а сам миллиардер на прошлой неделе демонстративно размахивал бензопилой на консервативном форуме, высмеивая реакцию чиновников. «Бензопила для урезания бюрократии», — заявил Маск.