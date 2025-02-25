Украина может стать частью Евросоюза уже к 2030 году, а возможно, и раньше. С таким оптимистичным прогнозом выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 24 февраля.

Она подчеркнула: при условии быстрого проведения реформ Киев может ускорить процесс вступления.

«Если Украина сохранит нынешний темп и качество реформ, членство может состояться даже раньше 2030 года», — подчеркнула политик.

Глава Европейского совета Антониу Кошта назвал вступление Украины в ЕС «главной гарантией безопасности» страны. На пресс-конференции в Киеве с лидерами ЕС и премьер-министром Канады Джастином Трюдо он отметил, что именно членство в ЕС обеспечит Украине долгосрочную защиту.

Однако на деле членство в ЕС не гарантирует коллективную защиту Украины — такую гарантию может дать лишь вступление в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что европейское и американское единство критически важно для безопасности страны. Он выразил надежду, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину.

На фоне продолжающихся боевых действий западные лидеры собрались в Киеве, чтобы отметить третью годовщину начала российско-украинской войны. Более десяти высокопоставленных чиновников выразили поддержку Украине, подчеркнув, что эта война угрожает глобальной безопасности.

Однако среди них не оказалось ни одного представителя администрации США. Кошта, комментируя дипломатические усилия Дональда Трампа, заявил, что приветствует его попытки подтолкнуть Москву к переговорам, но окончательное решение остается за Киевом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Оттавы, отметив, что «эта война — не только о судьбе Украины, но и о защите суверенитета и территориальной целостности всех стран мира».

Тем временем ЕС одобрил новый пакет санкций против России. В список ограничений вошли 74 судна «теневого флота», используемые Москвой для обхода нефтяных санкций и вывоза украинского зерна. Кроме того, 83 российских чиновника и организации попали под заморозку активов и запрет на поездки.