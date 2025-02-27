Министр юстиции США Пэм Бонди заявила, что Министерство юстиции в четверг планирует обнародовать списки пассажиров и имена людей, связанных с делом финансиста и осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

«Думаю, завтра появятся новые сведения о деле Эпштейна… Будет опубликовано множество списков пассажиров, множество имен, масса информации. Но то, что он творил, действительно ужасно», — сказала Бонди в эфире Fox News.

По ее словам, перед публикацией документов необходимо защитить личные данные более 250 жертв.

Ранее Бонди заявляла, что так называемый «список клиентов» Эпштейна уже находится в ее офисе на проверке. Она подчеркнула, что изучает этот документ по поручению президента США Дональда Трампа.

Сенатор от штата Теннесси Марша Блэкберн ранее направила запрос в Министерство юстиции и ФБР с требованием обнародовать списки пассажиров частного самолета и вертолета Эпштейна, а также записи с камер видеонаблюдения в его доме во Флориде.

Трамп подписал указ о рассекречивании документов, представляющих общественный интерес, в том числе материалов по делу Эпштейна, а также расследований убийств Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

ФБР ранее публиковало отдельные документы, касающиеся расследования в отношении Эпштейна, однако полный список его клиентов до сих пор не обнародован.

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по федеральным обвинениям в торговле людьми в сексуальных целях, однако через месяц его обнаружили мертвым в камере. Власти официально признали его смерть самоубийством.