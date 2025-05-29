Стюардесса не пустила кенгуру на самолет

Кадры в аэропорту, где кенгуру с посадочным талоном готовится к полету, взорвали социальные сети, набрав миллионы просмотров. На видео женщина спорит со стюардессой, в то время как кенгуру терпеливо ожидает рядом. Спокойное поведение сумчатого и выразительные глаза привлекли внимание зрителей, готовых поверить в реальность ситуации. Однако видео создано с использованием искусственного интеллекта и изначально было опубликовано на странице Infinite Unreality в Instagram. Предыдущие посты с этого аккаунта включают бегемота, пристегнутого к сиденью самолета, жирафа, садящегося в самолет, и свинью в коляске. #кенгуру #самолет #билет #аэропорт #ИИ #стюардесса