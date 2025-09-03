В ночь на 3 сентября на Киев обрушилась очередная атака российских «Шахедов». В городе гремели взрывы — работала ПВО. На этот раз жертв удалось избежать, но этим летом удары заметно участились. Пять дней назад ракета РФ попала в жилой многоквартирный дом, 23 человека были убиты.

Президент США Дональд Трамп пытается урегулировать конфликт с момента вступления в должность 20 января, но пока не добился ощутимых результатов. Его усилия свелись к серии ультиматумов России: прекратить нападения на Украину или столкнуться с санкциями. Крайний срок последнего истек 1 сентября, но слова американского лидера так и остались пустыми угрозами.

«Я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать. И мы будем делать что-нибудь, чтобы помочь людям жить. Вы знаете, это не вопрос Украины. Так живут люди», — заявил Трамп.

Все больше политиков сходятся во мнении, что затея Трампа усадить за стол переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского провалилась. С момента анонса подготовки к этой встрече прошло более двух недель, но никаких подробностей так и не появилось.

В РФ уверяют, что не против встретиться с украинским лидером, но при определенных условиях. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что встреча на высшем уровне будет необходима уже на финальном этапе урегулирования. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что для мира Украина должна признать новые реалии: оккупацию Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Пока наиболее сдержанно высказывается Зеленский. Он не исключает возможности в будущем провести переговоры с Путиным. Однако без четких гарантий безопасности Киев вряд ли пойдет на какие-либо переговоры. В качестве возможной площадки будущих переговоров он называет Турцию — Стамбул уже имеет опыт организации переговоров между сторонами.

Пора ли «хоронить» переговорный процесс и как объяснить поведение Трампа — эти вопросы TRT на русском обсудил с экономистом Ярославом Романчуком.

— Почему США не вводят санкции против РФ?

— Трамп фактически играет на руку России и лично Путину. Он демонстрирует непонятную зависимость от Кремля и действует в искаженном информационном поле, не имея адекватного понимания того, что делали США, что делала Россия и какова реальная ситуация в Украине.

В результате его политика обнуляет позиции Запада, подрывает репутацию Америки и создает угрозы для свободного мира, открывая дорогу для усиления Китая в мировой экономике.

— Его действия не могут быть частью какой-то стратегии?