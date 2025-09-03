В ночь на 3 сентября на Киев обрушилась очередная атака российских «Шахедов». В городе гремели взрывы — работала ПВО. На этот раз жертв удалось избежать, но этим летом удары заметно участились. Пять дней назад ракета РФ попала в жилой многоквартирный дом, 23 человека были убиты.
Президент США Дональд Трамп пытается урегулировать конфликт с момента вступления в должность 20 января, но пока не добился ощутимых результатов. Его усилия свелись к серии ультиматумов России: прекратить нападения на Украину или столкнуться с санкциями. Крайний срок последнего истек 1 сентября, но слова американского лидера так и остались пустыми угрозами.
«Я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать. И мы будем делать что-нибудь, чтобы помочь людям жить. Вы знаете, это не вопрос Украины. Так живут люди», — заявил Трамп.
Все больше политиков сходятся во мнении, что затея Трампа усадить за стол переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского провалилась. С момента анонса подготовки к этой встрече прошло более двух недель, но никаких подробностей так и не появилось.
В РФ уверяют, что не против встретиться с украинским лидером, но при определенных условиях. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что встреча на высшем уровне будет необходима уже на финальном этапе урегулирования. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что для мира Украина должна признать новые реалии: оккупацию Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Пока наиболее сдержанно высказывается Зеленский. Он не исключает возможности в будущем провести переговоры с Путиным. Однако без четких гарантий безопасности Киев вряд ли пойдет на какие-либо переговоры. В качестве возможной площадки будущих переговоров он называет Турцию — Стамбул уже имеет опыт организации переговоров между сторонами.
Пора ли «хоронить» переговорный процесс и как объяснить поведение Трампа — эти вопросы TRT на русском обсудил с экономистом Ярославом Романчуком.
— Почему США не вводят санкции против РФ?
— Трамп фактически играет на руку России и лично Путину. Он демонстрирует непонятную зависимость от Кремля и действует в искаженном информационном поле, не имея адекватного понимания того, что делали США, что делала Россия и какова реальная ситуация в Украине.
В результате его политика обнуляет позиции Запада, подрывает репутацию Америки и создает угрозы для свободного мира, открывая дорогу для усиления Китая в мировой экономике.
— Его действия не могут быть частью какой-то стратегии?
— Ранее можно было предположить, что за его действиями стоит некая стратегия или план. Но сейчас уже очевидно: никакой реальной стратегии нет. Все сводится к игре на публику, без какой-либо четкой цели.
И это демонстрация институциональной слабости США: Трамп превратился в «wrecking ball» — тяжелый шар, который разрушает правовую и политическую систему изнутри. Последствия этого для мира могут быть катастрофическими: США перестают выполнять роль сдерживающей силы и фактически потакают агрессии, разрушая архитектуру трансатлантического партнерства.
— Какие именно могут быть последствия?
— Освободившееся пространство займут Китай, Индия, Россия, Бразилия, ЮАР и другие страны, которые могут претендовать на роль новых центров влияния. Они могут создать собственные институты, вытесняя ООН, или формировать новые блоки, объединяя государства, недовольные Америкой. В итоге «мягкая сила» будет на стороне Китая.
Это вызов для ЕС и «Большой семерки», которым придется решать: либо создавать новую систему международных отношений, либо перезагружать старую — с Трампом или без него, с Конгрессом или без.
Катализатором такого переформатирования может стать крах фондового рынка США или серьезный финансовый кризис, который ударит по последнему столпу американской мощи — доллару и финансовой системе. Если рухнет и он, изменения станут необратимыми.
— Можно ли говорить о полном провале мирного процесса?
— По сути, его никогда и не было. Это были лишь «переговоры о переговорах», пустая имитация. Трамп так и не разобрался в сути войны и продолжает вести невежественную и тупиковую линию. Поэтому ждать мира в обозримом будущем не приходится.
Украина и ее партнеры должны сами создавать новые коалиции и архитектуру безопасности, действовать исходя из того, что рассчитывать на Трампа нельзя — так же как футбольная команда перестраивается, если теряет ключевого игрока.
— Ситуация безвыходная?
— Сегодня многое зависит от Европы. Жесткие заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о Путине показывают, что в Евросоюзе может появиться новое лидерство. Сейчас именно то время, когда европейские страны должны проявить себя.