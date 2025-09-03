Президент России Владимир Путин заявил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, «если Зеленский готов». Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, отвечая на вопросы журналистов.
«Дональд попросил меня провести такую встречу. Я сказал – да, это возможно. Если Зеленский готов - пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», — сказал Путин, назвав Зеленского «действующим главой администрации» Украины.
При этом глава России усомнился в легитимности продления полномочий украинского лидера, отметив, что, согласно конституции Украины, срок президентских полномочий Зеленского истек.
Путин, не исключив решения «задач вооруженным путем», подчеркнул, что всегда был открыт к диалогу, однако задался вопросом о смысле таких встреч.
«Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно, — заявил Путин. — Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем».
Он отметил, что в Москве видят настроение администрации Трампа: «Видим не просто призывы, а искреннее желание найти эти решения. Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля».