Президент России Владимир Путин заявил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, «если Зеленский готов». Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, отвечая на вопросы журналистов.

«Дональд попросил меня провести такую встречу. Я сказал – да, это возможно. Если Зеленский готов - пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», — сказал Путин, назвав Зеленского «действующим главой администрации» Украины.

При этом глава России усомнился в легитимности продления полномочий украинского лидера, отметив, что, согласно конституции Украины, срок президентских полномочий Зеленского истек.