Российский беспилотник убил водителя легкового автомобиля и ранил двух пассажиров в Сумской области утром 25 августа. Атака произошла во время массированного ночного удара дронами по региону. Об этом сообщили украинские власти.
По информации прокуратуры Сумской области, 25 августа около 05:00 российские силы атаковали беспилотником частный автомобиль, который двигался по территории Новая Слобода Конотопского района Сумской области.
«37-летний водитель погиб, также ранены пассажиры – 56-летняя женщина и ее 62-летний муж», — сообщила прокуратура Сумской области. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.
Нападение на автомобиль стало частью массированной атаки на Сумскую область. Ночью российские войска нанесли удар дронами по Сумской и Роменской общинам с более чем 10 попаданиями, что привело к пожарам жилых домов.
«Предварительно в обеих общинах без жертв, информация о пострадавших уточняется. На местах попаданий – пожары. Продолжается обследование и ликвидация последствий», — заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
По всей Украине российские силы атаковали страну 104 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами с вечера 24 августа. «По состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 28 БпЛА на 15 локациях», — сообщили Воздушные силы ВСУ.
Дроны запускались с российских городов Шаталово, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Отражали атаку авиация, зенитные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы украинских Сил обороны.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.