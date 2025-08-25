Российский беспилотник убил водителя легкового автомобиля и ранил двух пассажиров в Сумской области утром 25 августа. Атака произошла во время массированного ночного удара дронами по региону. Об этом сообщили украинские власти.

По информации прокуратуры Сумской области, 25 августа около 05:00 российские силы атаковали беспилотником частный автомобиль, который двигался по территории Новая Слобода Конотопского района Сумской области.

«37-летний водитель погиб, также ранены пассажиры – 56-летняя женщина и ее 62-летний муж», — сообщила прокуратура Сумской области. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.

Нападение на автомобиль стало частью массированной атаки на Сумскую область. Ночью российские войска нанесли удар дронами по Сумской и Роменской общинам с более чем 10 попаданиями, что привело к пожарам жилых домов.