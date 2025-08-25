Американские ракеты превратят российские курорты в мишень?
Американские ракеты превратят российские курорты в мишень?США передадут Украине дальнобойные ракеты ERAM. Их радиус позволяет наносить удары по целям в Краснодаре, Сочи и Туапсе. Каковы особенности этого оружия и способно ли оно переломить ход войны — в материале TRT на русском
25 августа 2025 г.

В течение шести недель в Украину поступит 3350 американских ракет ERAM. Они могут поражать цели на расстоянии до 450 км. По данным СМИ, пакет вооружений стоимостью $850 млн будет финансироваться преимущественно европейскими странами.

Но вместе с поставкой возникает и проблема: в последние месяцы Пентагон блокирует применение Украиной дальнобойных систем по целям в глубине России. По данным американских изданий, как минимум одна попытка Киева использовать ATACMS закончилась отказом. В результате складывается парадоксальная ситуация: ракеты есть, а воспользоваться ими невозможно без разрешения Вашингтона.

При этом у Украины появился и собственный козырь. В августе была представлена новая крылатая ракета «Фламинго». Ее заявленная дальность достигает 3000 километров, а боеголовка несет до тонны взрывчатки. В комбинации с ERAM такие ракеты способны значительно усилить ударную мощь украинской армии.

TRT на русском поговорил с главой Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрием Романюком о том, какую роль могут сыграть ERAM в российско-украинской войне.

— Чем ERAM отличаются от уже применяемых Украиной Storm Shadow/SCALP и ATACMS

— Во-первых, это не крылатая ракета, как Storm Shadow или SCALP, и не баллистическая, как ATACMS. Это именно авиационная ракета. По форме — фактически «сигара». ERAM относится к классу «воздух-земля» и летит по прямой траектории.

В отличие от крылатых ракет, она не обходит рельеф местности, не меняет траекторию по вертикали и горизонтали. Здесь все проще: летчик задает цель или в нее заранее вносят координаты — и ракета летит именно туда. При дальности от 245 до 450 км очевидно, что пилот не может визуально захватить цель, поэтому речь идет именно о координатном наведении.

— Какие у нее преимущества?

— Ее сильные стороны в том, что таких ракет можно произвести очень много, они несут достаточный боевой заряд для надежного поражения цели и при этом относительно недороги.

Фактически ERAM — упрощенная версия американской базовой ракеты: меньше дорогой электроники, редких металлов, упрощенный двигатель.

Производственные мощности — порядка тысячи штук в год, а раз Украине обещали 3 350 единиц, значит, их уже какое-то время выпускали серийно, и поставка будет распределена на период, а не одномоментно.

— Она создавалась специально для Украины?

— Да, Джо Байден дал команду упростить конструкцию и довести цену примерно до 250 тыс. долларов за единицу. В результате получилась простая, технологичная и доступная ракета. Если самолет несет 4–6 таких изделий, даже при ограниченном заряде каждая группа пусков дает высокий шанс достичь нужного эффекта.

— Какие объекты в России или на оккупированных территориях могут стать приоритетными целями для ERAM?

— ERAM — средство авиационного поражения целей на расстоянии до 450 км, то есть фактически можно достать Новороссийск, Краснодар, Туапсе или Сочи. Эти ракеты позволяют уничтожать командные пункты, радиолокационные станции, средства ПВО, аэродромы. С кассетной боевой частью они особенно эффективны: такие боеголовки рассеиваются на сотни метров, накрывая все в радиусе поражения.

Но поставки ожидаются только через 6 недель. Трамп, очевидно, сознательно подвязал сроки к своему графику переговоров, давая Путину время для маневра. Если бы перед встречей на Аляске Украине передали хотя бы 200–300 ракет и разместили их в Жешуве (город в Польше, откуда западная помощь перенаправляется в Украину — прим. ред.), это стало бы серьезным фактором давления. Но переговоры провалились, и лишь после этого объявили о передаче 3 тысяч ракет ERAM.

— Ранее СМИ сообщали, что Пентагон блокирует применение Украиной ракет ATACMS по территории РФ. Попадают ли ERAM под эти ограничения?

— На самом деле пока неясно, когда Украина сможет использовать эти ракеты по согласованным координатам. Действительно, администрация Трампа и министр обороны Хегсет весной заблокировали применение даже уже имеющихся ATACMS.

Ввести в систему боевое задание без американских специалистов Украина не может. Недавно Киев просил разрешения ударить по важной цели, но получил отказ — все из-за переговорного процесса США с Россией.

Тем не менее есть надежда, что в конце сентября или в октябре блокировка будет снята, особенно если РФ продолжит демонстрировать недоговороспособность.

— Если США не разрешат применять дальнобойные системы, может ли украинский «Фламинго» стать альтернативой?

— «Фламинго» — это уже крылатая ракета собственного производства, способная огибать рельеф и поражать цели на дальности до 3 500 км, с боевой частью с весом в 1150 кг взрывчатки.

Для сравнения: в «Шахеде» — всего 30–60 кг, то есть мощность «Фламинго» эквивалентна примерно 20 «Шахедам». Такая ракета способна уничтожить, например, Крымский мост или крупный нефтеперерабатывающий завод. Разрешение на их применение не требуется.

— Как может измениться баланс сил на фронте с поставками ERAM?

— Если ERAM несут боеголовку 50–100 кг, то «Фламинго» — в десять–двадцать раз больше. При производстве по 7 ракет в день Украина получает около 50 единиц в неделю — этого достаточно, чтобы одновременно вывести из строя несколько стратегических заводов или нанести удары по ключевым объектам в Москве или Санкт-Петербурге.

Такое оружие способно радикально снизить возможности России вести войну. Российская ПВО пока не демонстрирует способности защищать даже от беспилотников, что уж говорить о ракетах такого класса.

Поэтому сочетание американских ERAM и украинских «Фламинго» создает новый уровень угрозы для глубинных целей России и может стать фактором, который вынудит Москву к переговорам.

