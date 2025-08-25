В течение шести недель в Украину поступит 3350 американских ракет ERAM. Они могут поражать цели на расстоянии до 450 км. По данным СМИ, пакет вооружений стоимостью $850 млн будет финансироваться преимущественно европейскими странами.

Но вместе с поставкой возникает и проблема: в последние месяцы Пентагон блокирует применение Украиной дальнобойных систем по целям в глубине России. По данным американских изданий, как минимум одна попытка Киева использовать ATACMS закончилась отказом. В результате складывается парадоксальная ситуация: ракеты есть, а воспользоваться ими невозможно без разрешения Вашингтона.

При этом у Украины появился и собственный козырь. В августе была представлена новая крылатая ракета «Фламинго». Ее заявленная дальность достигает 3000 километров, а боеголовка несет до тонны взрывчатки. В комбинации с ERAM такие ракеты способны значительно усилить ударную мощь украинской армии.

TRT на русском поговорил с главой Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрием Романюком о том, какую роль могут сыграть ERAM в российско-украинской войне.

— Чем ERAM отличаются от уже применяемых Украиной Storm Shadow/SCALP и ATACMS

— Во-первых, это не крылатая ракета, как Storm Shadow или SCALP, и не баллистическая, как ATACMS. Это именно авиационная ракета. По форме — фактически «сигара». ERAM относится к классу «воздух-земля» и летит по прямой траектории.

В отличие от крылатых ракет, она не обходит рельеф местности, не меняет траекторию по вертикали и горизонтали. Здесь все проще: летчик задает цель или в нее заранее вносят координаты — и ракета летит именно туда. При дальности от 245 до 450 км очевидно, что пилот не может визуально захватить цель, поэтому речь идет именно о координатном наведении.

— Какие у нее преимущества?

— Ее сильные стороны в том, что таких ракет можно произвести очень много, они несут достаточный боевой заряд для надежного поражения цели и при этом относительно недороги.

Фактически ERAM — упрощенная версия американской базовой ракеты: меньше дорогой электроники, редких металлов, упрощенный двигатель.

Производственные мощности — порядка тысячи штук в год, а раз Украине обещали 3 350 единиц, значит, их уже какое-то время выпускали серийно, и поставка будет распределена на период, а не одномоментно.

— Она создавалась специально для Украины?

— Да, Джо Байден дал команду упростить конструкцию и довести цену примерно до 250 тыс. долларов за единицу. В результате получилась простая, технологичная и доступная ракета. Если самолет несет 4–6 таких изделий, даже при ограниченном заряде каждая группа пусков дает высокий шанс достичь нужного эффекта.

— Какие объекты в России или на оккупированных территориях могут стать приоритетными целями для ERAM?