В течение шести недель в Украину поступит 3350 американских ракет ERAM. Они могут поражать цели на расстоянии до 450 км. По данным СМИ, пакет вооружений стоимостью $850 млн будет финансироваться преимущественно европейскими странами.
Но вместе с поставкой возникает и проблема: в последние месяцы Пентагон блокирует применение Украиной дальнобойных систем по целям в глубине России. По данным американских изданий, как минимум одна попытка Киева использовать ATACMS закончилась отказом. В результате складывается парадоксальная ситуация: ракеты есть, а воспользоваться ими невозможно без разрешения Вашингтона.
При этом у Украины появился и собственный козырь. В августе была представлена новая крылатая ракета «Фламинго». Ее заявленная дальность достигает 3000 километров, а боеголовка несет до тонны взрывчатки. В комбинации с ERAM такие ракеты способны значительно усилить ударную мощь украинской армии.
TRT на русском поговорил с главой Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрием Романюком о том, какую роль могут сыграть ERAM в российско-украинской войне.
— Чем ERAM отличаются от уже применяемых Украиной Storm Shadow/SCALP и ATACMS
— Во-первых, это не крылатая ракета, как Storm Shadow или SCALP, и не баллистическая, как ATACMS. Это именно авиационная ракета. По форме — фактически «сигара». ERAM относится к классу «воздух-земля» и летит по прямой траектории.
В отличие от крылатых ракет, она не обходит рельеф местности, не меняет траекторию по вертикали и горизонтали. Здесь все проще: летчик задает цель или в нее заранее вносят координаты — и ракета летит именно туда. При дальности от 245 до 450 км очевидно, что пилот не может визуально захватить цель, поэтому речь идет именно о координатном наведении.
— Какие у нее преимущества?
— Ее сильные стороны в том, что таких ракет можно произвести очень много, они несут достаточный боевой заряд для надежного поражения цели и при этом относительно недороги.
Фактически ERAM — упрощенная версия американской базовой ракеты: меньше дорогой электроники, редких металлов, упрощенный двигатель.
Производственные мощности — порядка тысячи штук в год, а раз Украине обещали 3 350 единиц, значит, их уже какое-то время выпускали серийно, и поставка будет распределена на период, а не одномоментно.
— Она создавалась специально для Украины?
— Да, Джо Байден дал команду упростить конструкцию и довести цену примерно до 250 тыс. долларов за единицу. В результате получилась простая, технологичная и доступная ракета. Если самолет несет 4–6 таких изделий, даже при ограниченном заряде каждая группа пусков дает высокий шанс достичь нужного эффекта.
— Какие объекты в России или на оккупированных территориях могут стать приоритетными целями для ERAM?
— ERAM — средство авиационного поражения целей на расстоянии до 450 км, то есть фактически можно достать Новороссийск, Краснодар, Туапсе или Сочи. Эти ракеты позволяют уничтожать командные пункты, радиолокационные станции, средства ПВО, аэродромы. С кассетной боевой частью они особенно эффективны: такие боеголовки рассеиваются на сотни метров, накрывая все в радиусе поражения.
Но поставки ожидаются только через 6 недель. Трамп, очевидно, сознательно подвязал сроки к своему графику переговоров, давая Путину время для маневра. Если бы перед встречей на Аляске Украине передали хотя бы 200–300 ракет и разместили их в Жешуве (город в Польше, откуда западная помощь перенаправляется в Украину — прим. ред.), это стало бы серьезным фактором давления. Но переговоры провалились, и лишь после этого объявили о передаче 3 тысяч ракет ERAM.
— Ранее СМИ сообщали, что Пентагон блокирует применение Украиной ракет ATACMS по территории РФ. Попадают ли ERAM под эти ограничения?
— На самом деле пока неясно, когда Украина сможет использовать эти ракеты по согласованным координатам. Действительно, администрация Трампа и министр обороны Хегсет весной заблокировали применение даже уже имеющихся ATACMS.
Ввести в систему боевое задание без американских специалистов Украина не может. Недавно Киев просил разрешения ударить по важной цели, но получил отказ — все из-за переговорного процесса США с Россией.
Тем не менее есть надежда, что в конце сентября или в октябре блокировка будет снята, особенно если РФ продолжит демонстрировать недоговороспособность.
— Если США не разрешат применять дальнобойные системы, может ли украинский «Фламинго» стать альтернативой?
— «Фламинго» — это уже крылатая ракета собственного производства, способная огибать рельеф и поражать цели на дальности до 3 500 км, с боевой частью с весом в 1150 кг взрывчатки.
Для сравнения: в «Шахеде» — всего 30–60 кг, то есть мощность «Фламинго» эквивалентна примерно 20 «Шахедам». Такая ракета способна уничтожить, например, Крымский мост или крупный нефтеперерабатывающий завод. Разрешение на их применение не требуется.
— Как может измениться баланс сил на фронте с поставками ERAM?
— Если ERAM несут боеголовку 50–100 кг, то «Фламинго» — в десять–двадцать раз больше. При производстве по 7 ракет в день Украина получает около 50 единиц в неделю — этого достаточно, чтобы одновременно вывести из строя несколько стратегических заводов или нанести удары по ключевым объектам в Москве или Санкт-Петербурге.
Такое оружие способно радикально снизить возможности России вести войну. Российская ПВО пока не демонстрирует способности защищать даже от беспилотников, что уж говорить о ракетах такого класса.
Поэтому сочетание американских ERAM и украинских «Фламинго» создает новый уровень угрозы для глубинных целей России и может стать фактором, который вынудит Москву к переговорам.