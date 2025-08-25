МИД Китая решительно опроверг сообщения о том, что страна якобы может присоединиться к международной миротворческой миссии в Украине. 25 августа официальный представитель ведомства Го Цзякунь заявил на брифинге, что подобные сообщения «не соответствуют действительности». Он подчеркнул, что позиция Китая по украинскому вопросу «остается последовательной и ясной».

Заявление прозвучало после публикации немецкой газеты Die Welt, где со ссылкой на европейских дипломатов утверждалось, что Пекин якобы может отправить миротворцев в Украину под мандатом ООН. В материале отмечалось, что в ЕС идея вызвала смешанную реакцию: часть чиновников видела в этом шанс повысить доверие к миротворческим силам, другие же опасались усиления разведывательного влияния Китая.

Го полностью отверг подобные предположения. «Позиция Китая не изменилась», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине августа допустил, что Пекин может сыграть роль в мирных переговорах, если согласится предоставить гарантии безопасности и помощь в восстановлении страны. Однако на прошлой неделе он напомнил союзникам о бездействии Китая в 2014 году при аннексии Крыма и в 2022 году, когда началась полномасштабная война.

Россия, со своей стороны, как сообщил Axios, предложила включить постоянных членов Совбеза ООН в систему гарантий безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже публично подтвердил эту инициативу. Axios отмечает, что Владимир Путин упомянул Китай в числе возможных гарантов на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.