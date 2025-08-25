ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
США и Украина сверят часы перед Путиным
На этой неделе делегации обеих стран проведут переговоры, чтобы подготовиться к мирному саммиту с Россией
США и Украина сверят часы перед Путиным
Лидеры США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Reuters
25 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа заявил, что делегации Украины и США встретятся до конца этой недели, чтобы продвинуть подготовку к возможным мирным переговорам с Россией.

Зеленский отметил, что уже сегодня встретится со спецпосланником президента США Китом Келлогом. 

«Это часть подготовки к возможной встрече с российской стороной. К выходным наша и американская команда сядут за стол, чтобы наметить дальнейшие шаги», — уточнил президент.

Украинский лидер признал, что в ближайшие дни «предстоит большая работа». Он подчеркнул, что переговоры с Москвой нужно тщательно готовить перед любой личной встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп 18 августа заявил, что хочет как можно скорее провести личные переговоры с участием Зеленского и Путина. После встреч с украинским лидером и главами европейских государств в Вашингтоне на прошлой неделе Трамп сообщил, что его команда рассматривает различные варианты для трехстороннего саммита. 

Читайте также

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели. Агентство Reuters писало, что американцы рассматривают Венгрию как приоритетную площадку для встречи. Однако в Киеве не согласны на Будапешт.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что саммит должен «поставить точку» в войне, а не обострить ситуацию. Он отверг любые гарантии безопасности Киеву, если они строятся «по логике изоляции России». По словам европейского чиновника, на которого ссылается Bloomberg, заявления Лаврова «фактически разрушили» контакты Москвы и Вашингтона.

Ставки высоки. Трамп недавно намекнул, что если в ближайшие недели не будет прогресса, Вашингтон может ввести новые санкции против России, которые станут разрушительными для российской экономики.

СвязанныеTRT Global - Мерц признал почти нулевой прогресс в мирном процессе


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us