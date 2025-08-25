Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа заявил, что делегации Украины и США встретятся до конца этой недели, чтобы продвинуть подготовку к возможным мирным переговорам с Россией.

Зеленский отметил, что уже сегодня встретится со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

«Это часть подготовки к возможной встрече с российской стороной. К выходным наша и американская команда сядут за стол, чтобы наметить дальнейшие шаги», — уточнил президент.

Украинский лидер признал, что в ближайшие дни «предстоит большая работа». Он подчеркнул, что переговоры с Москвой нужно тщательно готовить перед любой личной встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп 18 августа заявил, что хочет как можно скорее провести личные переговоры с участием Зеленского и Путина. После встреч с украинским лидером и главами европейских государств в Вашингтоне на прошлой неделе Трамп сообщил, что его команда рассматривает различные варианты для трехстороннего саммита.