Президент Польши заговорил о «бандеровцах»
Кароль Навроцкий объявил о подготовке законопроекта, который приравняет использование «бандеровских символов» к нацистской и коммунистической символике
Президент Польши Кароль Навроцкий / AP
25 августа 2025 г.

Президент Польши Кароль Навроцкий в понедельник объявил о подготовке законопроекта, который приравняет использование «бандеровских символов» к нацистской и коммунистической символике. Об этом местные СМИ.

По словам Навроцкого, такие меры «отвечают интересам польского общества» и должны способствовать «хорошим отношениям с Украиной».

Между тем стало известно, что Варшава не сможет продолжать финансировать обеспечение Украины спутниковым интернетом Starlink. Причиной стало президентское вето на законопроект о продлении помощи украинским беженцам.

Министр цифровой трансформации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что это решение фактически означает отключение Starlink для Украины и прекращение поддержки по хранению данных украинской администрации в защищенных центрах.

«Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине. Это лучший подарок для армии Владимира Путина», — подчеркнул польский вице-премьер.

Он обвинил президента в том, что тот «слепо наносит удары в сторону правительства во имя политической борьбы», одновременно вредя Украине и помогая России.

Украина в значительной степени полагается на услуги спутниковой связи Starlink, предоставляемые компанией SpaceX Илона Маска. На фоне неопределенности относительно будущего проекта европейские страны начали обсуждать возможные альтернативные варианты обеспечения Киева спутниковым интернетом.

