Президент Польши Кароль Навроцкий в понедельник объявил о подготовке законопроекта, который приравняет использование «бандеровских символов» к нацистской и коммунистической символике. Об этом местные СМИ.

По словам Навроцкого, такие меры «отвечают интересам польского общества» и должны способствовать «хорошим отношениям с Украиной».

Между тем стало известно, что Варшава не сможет продолжать финансировать обеспечение Украины спутниковым интернетом Starlink. Причиной стало президентское вето на законопроект о продлении помощи украинским беженцам.

Министр цифровой трансформации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что это решение фактически означает отключение Starlink для Украины и прекращение поддержки по хранению данных украинской администрации в защищенных центрах.