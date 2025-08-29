Администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) на сумму $825 млн.

Сделка стала первой крупной продажей Украине новых американских вооружений при Трампе. Ранее одобрения касались главным образом обслуживания уже имеющихся систем. Теперь же Киев получит ракеты с дальностью поражения до 450 км — это резко увеличивает его возможности против российских войск.

Объявление прозвучало 28 августа, всего через несколько дней после того, как Трамп провел отдельные встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Такой график вызвал вопросы в Вашингтоне и Европе: не стремился ли президент США уравновесить контакты с Москвой демонстрацией поддержки Киеву.

По данным источника CNN, знакомого с переговорами, поставки могут начаться до конца года, если контракт будет заключен. При этом пока неизвестно, введут ли США ограничения на применение этих ракет, в том числе возможность ударов по целям на территории России.

В уведомлении Госдепартамента сказано, что Украина оплатит закупку за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также американского финансирования по линии военной помощи.

«Ракеты ERAM — пример сотрудничества с союзниками по НАТО в разработке эффективной системы в сжатые сроки», — говорится в документе, на который ссылается CNN.