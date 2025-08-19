Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что скептически относится к готовности Владимира Путина завершить войну против Украины, и подчеркнул необходимость продолжения давления на Москву, включающего новые санкции.
«Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент Путин был сейчас готов к миру. Но, возможно, я слишком пессимистичен», — сказал Макрон в интервью NBC News после переговоров в Белом доме с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС.
Французский лидер отметил, что, несмотря на его сомнения, «оптимизм американского президента нужно воспринимать серьезно». По его словам, если Путин и Зеленский достигнут договоренности, это будет «отличная новость», но в противном случае Западу придется усиливать санкционное давление.
«Если Россия не последует этому подходу, да, нам придется усилить санкции — и первичные, и вторичные», — заявил он.
Макрон подчеркнул, что в ситуации нельзя ставить Москву и Киев «в одну плоскость».
«Есть агрессор — это Россия. Это страна, которая решила убивать людей, похищать детей и отказалась от прекращения огня. Поэтому нельзя создавать иллюзию равенства между Украиной и Россией», — сказал он.
Отдельно французский президент указал на необходимость надежных гарантий безопасности для Украины, которые должны исключить возможность новых атак со стороны России.
«Если мирное соглашение не будет содержать гарантий, Москва никогда не выполнит своих обязательств», — отметил Макрон. Он приветствовал тот факт, что Трамп во время встречи с Путиным поднял вопрос о таких гарантиях.
Говоря о перспективах перемирия, Макрон выразил надежду на прогресс. В то же время он напомнил, что удары по Украине продолжаются даже во время переговоров лидеров в США.