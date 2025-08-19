Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что скептически относится к готовности Владимира Путина завершить войну против Украины, и подчеркнул необходимость продолжения давления на Москву, включающего новые санкции.

«Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент Путин был сейчас готов к миру. Но, возможно, я слишком пессимистичен», — сказал Макрон в интервью NBC News после переговоров в Белом доме с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС.

Французский лидер отметил, что, несмотря на его сомнения, «оптимизм американского президента нужно воспринимать серьезно». По его словам, если Путин и Зеленский достигнут договоренности, это будет «отличная новость», но в противном случае Западу придется усиливать санкционное давление.

«Если Россия не последует этому подходу, да, нам придется усилить санкции — и первичные, и вторичные», — заявил он.

Макрон подчеркнул, что в ситуации нельзя ставить Москву и Киев «в одну плоскость».