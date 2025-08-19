Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за расширение переговорного формата по урегулированию конфликта в Украине с обязательным участием Турции.

После встречи в Белом доме, организованной при посредничестве президента США Дональда Трампа с участием президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европейского союза, Макрон подчеркнул, что в Вашингтоне была достигнута договоренность о проведении консультаций, направленных на установление мира.

Французский президент заявил о необходимости как минимум временного прекращения боевых действий для продолжения переговорного процесса.

По его словам, в Белом доме Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о подготовке серии двусторонних встреч между Путиным и Зеленским. Эти встречи должны пройти в ближайшие часы в заранее согласованном месте. Макрон отметил, что за ними может последовать трехсторонний саммит с участием Трампа.

Французский лидер уточнил, что в случае проведения этих встреч необходимо сразу организовать следующий раунд переговоров с привлечением стран Европы и Турции.