Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за расширение переговорного формата по урегулированию конфликта в Украине с обязательным участием Турции.
После встречи в Белом доме, организованной при посредничестве президента США Дональда Трампа с участием президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европейского союза, Макрон подчеркнул, что в Вашингтоне была достигнута договоренность о проведении консультаций, направленных на установление мира.
Французский президент заявил о необходимости как минимум временного прекращения боевых действий для продолжения переговорного процесса.
По его словам, в Белом доме Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о подготовке серии двусторонних встреч между Путиным и Зеленским. Эти встречи должны пройти в ближайшие часы в заранее согласованном месте. Макрон отметил, что за ними может последовать трехсторонний саммит с участием Трампа.
Французский лидер уточнил, что в случае проведения этих встреч необходимо сразу организовать следующий раунд переговоров с привлечением стран Европы и Турции.
«Я хочу, чтобы после этого состоялась встреча с участием европейцев и Турции. Важно, чтобы за одним столом собрались все, чья безопасность напрямую зависит от последствий этого конфликта», — сказал он.
В интервью телеканалу TF1 Макрон добавил, что главной гарантией безопасности Украины является сильная армия, а второй — система стабилизационных сил, которые будут обеспечивать безопасность на суше, в воздухе и на море, не участвуя в наступательных операциях.
В вашингтонской встрече приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц.