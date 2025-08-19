ВОЙНА В УКРАИНЕ
Как США защитят Украину?
США рассматривают поддержку с воздуха как вариант гарантий безопасности для Украины, но исключают отправку войск на землю
Вашингтон рассматривает авиацию как гарантию безопасности для Киева / Reuters
19 августа 2025 г.

В Белом доме допустили возможность использования авиации в качестве гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге. 

По ее словам, президент США Дональд Трамп исключил размещение американского контингента на земле, но рассматривает поддержку с воздуха как один из возможных вариантов.  

«Это один из вариантов и возможностей», — сказала Левитт, отвечая на вопрос журналиста о помощи авиацией. 

Ранее американский президент заявил в интервью телеканалу Fox News, что США готовы обеспечить гарантии безопасности Киеву именно через воздушную поддержку.  

«Когда речь идет о гарантиях безопасности, они [европейские страны] готовы разместить людей на земле. Мы готовы помочь в воздухе», — отметил Трамп. 

США и их союзники уже использовали подобные меры в других конфликтах. Речь шла о бесполетных зонах — ограничении или полном запрете на использование воздушного пространства над определенной территорией. Контроль за такими зонами обеспечивала военная авиация. 

Так, в 1990-е годы бесполетные зоны действовали над севером и югом Ирака после войны в Персидском заливе. Тогда Вашингтон и союзники заявляли, что это обеспечивало защиту курдского народа и шиитского населения от атак армии Саддама Хусейна. 

В 1993 году по решению Совбеза ООН НАТО установило контроль над небом Боснии.

В 2011 году западная коалиция ввела бесполетные зоны в Ливии, заявив, что это необходимо для защиты населения от атак сил Муаммара Каддафи. Позже НАТО перешло от режима бесполетных зон к полномасштабной военной кампании с применением авиации. 

