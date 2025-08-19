В Белом доме допустили возможность использования авиации в качестве гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

По ее словам, президент США Дональд Трамп исключил размещение американского контингента на земле, но рассматривает поддержку с воздуха как один из возможных вариантов.

«Это один из вариантов и возможностей», — сказала Левитт, отвечая на вопрос журналиста о помощи авиацией.

Ранее американский президент заявил в интервью телеканалу Fox News, что США готовы обеспечить гарантии безопасности Киеву именно через воздушную поддержку.

«Когда речь идет о гарантиях безопасности, они [европейские страны] готовы разместить людей на земле. Мы готовы помочь в воздухе», — отметил Трамп.

США и их союзники уже использовали подобные меры в других конфликтах. Речь шла о бесполетных зонах — ограничении или полном запрете на использование воздушного пространства над определенной территорией. Контроль за такими зонами обеспечивала военная авиация.