В Белом доме допустили возможность использования авиации в качестве гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.
По ее словам, президент США Дональд Трамп исключил размещение американского контингента на земле, но рассматривает поддержку с воздуха как один из возможных вариантов.
«Это один из вариантов и возможностей», — сказала Левитт, отвечая на вопрос журналиста о помощи авиацией.
Ранее американский президент заявил в интервью телеканалу Fox News, что США готовы обеспечить гарантии безопасности Киеву именно через воздушную поддержку.
«Когда речь идет о гарантиях безопасности, они [европейские страны] готовы разместить людей на земле. Мы готовы помочь в воздухе», — отметил Трамп.
США и их союзники уже использовали подобные меры в других конфликтах. Речь шла о бесполетных зонах — ограничении или полном запрете на использование воздушного пространства над определенной территорией. Контроль за такими зонами обеспечивала военная авиация.
Так, в 1990-е годы бесполетные зоны действовали над севером и югом Ирака после войны в Персидском заливе. Тогда Вашингтон и союзники заявляли, что это обеспечивало защиту курдского народа и шиитского населения от атак армии Саддама Хусейна.
В 1993 году по решению Совбеза ООН НАТО установило контроль над небом Боснии.
В 2011 году западная коалиция ввела бесполетные зоны в Ливии, заявив, что это необходимо для защиты населения от атак сил Муаммара Каддафи. Позже НАТО перешло от режима бесполетных зон к полномасштабной военной кампании с применением авиации.