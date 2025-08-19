Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости его прямой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским для обсуждения территориальных требований. По данным Axios, Трамп добавил, что Путин должен быть «реалистом».

Украинский чиновник рассказал изданию, что во время встречи с Трампом президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность обсуждать территориальные вопросы, но отметил, что это нужно делать напрямую с Путиным. По его словам, американский лидер согласился с этой позицией.

Axios также сообщил, что для разработки гарантий безопасности для Киева была создана совместная комиссия США, Европы и Украины. Ее возглавил государственный секретарь Марко Рубио. Один из источников уточнил, что члены комиссии будут работать «с утра до ночи», и к концу недели «может появиться ясная архитектура».