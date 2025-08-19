Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейцев отказаться от иллюзий в отношении нынешней России и не ждать ее скорого возвращения к миру и демократии. В интервью телеканалу LCI он назвал Москву «долговременной дестабилизирующей силой», а российского лидера Владимира Путина — «хищником», которому «нужно продолжать есть ради собственного выживания».

Французский лидер напомнил, что с 2007–2008 годов Кремль неоднократно нарушал взятые обязательства и стремился перекраивать границы для расширения влияния.

«Страна, которая направляет до 40% бюджета на соответствующее вооружение и мобилизовала армию численностью более 1,3 млн человек, не станет за одну ночь мирной и открытой демократией. Это реальная угроза для всей Европы», — подчеркнул Макрон.

Скепсис президента Франции распространяется и на перспективы скорого урегулирования войны в Украине. В интервью NBC News он отметил, что не разделяет оптимизма президента США Дональда Трампа.

«Смотрю на факты и не вижу, чтобы Путин сейчас стремился к миру, хотя, возможно, я слишком пессимистичен», — сказал он.

По данным Financial Times, во время прошедших в Вашингтоне переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Макрон настаивал на введении дополнительных санкций против Москвы. Американский лидер, как отмечает издание, ответил, что Белый дом хочет сначала дождаться результатов возможной встречи Зеленского с Путиным.