«Это реальная угроза для всей Европы»
Эммануэль Макрон заявил, что Россия остается дестабилизирующей силой и не стремится к миру, подчеркнув необходимость сохранения санкционного давления
Макрон призвал ЕС готовиться к долгосрочному противостоянию с Москвой / AP
19 августа 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейцев отказаться от иллюзий в отношении нынешней России и не ждать ее скорого возвращения к миру и демократии. В интервью телеканалу LCI он назвал Москву «долговременной дестабилизирующей силой», а российского лидера Владимира Путина — «хищником», которому «нужно продолжать есть ради собственного выживания».

Французский лидер напомнил, что с 2007–2008 годов Кремль неоднократно нарушал взятые обязательства и стремился перекраивать границы для расширения влияния.

«Страна, которая направляет до 40% бюджета на соответствующее вооружение и мобилизовала армию численностью более 1,3 млн человек, не станет за одну ночь мирной и открытой демократией. Это реальная угроза для всей Европы», — подчеркнул Макрон.

Скепсис президента Франции распространяется и на перспективы скорого урегулирования войны в Украине. В интервью NBC News он отметил, что не разделяет оптимизма президента США Дональда Трампа.

«Смотрю на факты и не вижу, чтобы Путин сейчас стремился к миру, хотя, возможно, я слишком пессимистичен», — сказал он.

По данным Financial Times, во время прошедших в Вашингтоне переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Макрон настаивал на введении дополнительных санкций против Москвы. Американский лидер, как отмечает издание, ответил, что Белый дом хочет сначала дождаться результатов возможной встречи Зеленского с Путиным.

19 августа Макрон написал в соцсети X, что объединенные усилия Запада ради «долговременного и прочного мира» в Украине должны сопровождаться сохранением санкционного давления.

«Для нас очевидно: давление на Россию должно сохраняться, пока мир не будет достигнут», — заявил он. По его словам, вместе с Зеленским и европейскими партнерами он вновь подтвердил эту позицию Трампу во время визита в Белый дом.

Ранее, выступая перед журналистами после встречи в Вашингтоне, президент Франции отметил, что в случае срыва переговорного процесса санкции против России придется ужесточить.

«В любом случае нужно занять позицию, которая усилит давление на российскую сторону», — указал он.

