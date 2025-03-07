ПОЛИТИКА
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В Белом доме снова ругань: Рубио обвинил Маска во лжи
На закрытом заседании кабмина госсекретарь США обвинил Илона Маска в «дезинформации» и фактическом закрытии USAID без его ведома. Трамп встал на сторону Рубио
В Белом доме снова ругань: Рубио обвинил Маска во лжи
/ Reuters
7 марта 2025 г.

На закрытом заседании кабинета министров в Белом доме произошел конфликт между Илоном Маском и государственным секретарем США Марко Рубио, пишет газета The New York Times. Маск обвинил Рубио в неспособности сократить штат Госдепартамента. Тот в ответ напомнил об увольнениях более 1,5 тыс. сотрудников и раскритиковал Маска за дезинформацию. Рубио также возмутился, что Маск фактически закрыл Агентство США по международному развитию (USAID) без его ведома.

Президент США Дональд Трамп, наблюдавший за перепалкой, в итоге вмешался и встал на сторону Рубио, подчеркнув, что его подчиненный выполняет «отличную работу». Это стало первым серьезным сигналом о готовности Трампа ограничить влияние Маска, чей радикальный подход к реформированию госаппарата вызывал недовольство даже среди республиканцев.

Маск, будучи крупнейшим политическим донором Трампа и владельцем соцсети X, ранее активно продвигал сокращение госрасходов, но его методы вызвали раздражение многих министров. По итогам встречи Трамп объявил, что отныне именно министры будут принимать ключевые решения, а команда Маска останется в роли консультантов.

Встреча также выявила более широкие разногласия. Министр транспорта Шон Даффи обвинил Маска в попытках сократить штат авиадиспетчеров, на что миллиардер резко ответил, потребовав назвать конкретные имена уволенных. Министр по делам ветеранов Даг Коллинз предупредил о риске массовых увольнений в системе здравоохранения для ветеранов.

После совещания Трамп заявил, что дальнейшие сокращения госаппарата будут проводиться «скальпелем, а не топором» — очевидный намек на чрезмерную жесткость подхода Маска.

Хотя Маск позже назвал встречу «очень продуктивной», его агрессивный стиль общения, по данным The New York Times, удивил многих присутствующих. Остается открытым вопрос, насколько долго продержится новая модель взаимодействия между Белым домом и Маском.

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