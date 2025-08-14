ТУРЦИЯ
Президент Эрдоган: враги Газы – враги и Турции
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что организаторы нападений на Газу не скрывают враждебных намерений против Турции, но страна готова сорвать любые попытки ее ослабить
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
14 августа 2025 г.

В регионе разыгрывается новая игра, а в мире формируется новая конфигурация сил. Об этом заявил президент Турции и председатель Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Конгресс-центре партии на мероприятии, посвященном 24-й годовщине ее основания.

Эрдоган обратил внимание на ситуацию в Газе, отметив, что ее организаторы не скрывают враждебных намерений в отношении Турции.

«Мы видим проявления этой политики. Мы обладаем решимостью и силой, чтобы прорвать любые попытки осады», — подчеркнул он.

Эрдоган добавил, что власти нейтрализуют все попытки ослабить страну внутри и нанести ей ущерб снаружи.

«Мы решительно идем к созданию пояса стабильности и готовимся к следующему шагу», — заявил он.

Эрдоган отметил, что процесс построения «Турции без террора» переходит в новую фазу. По его словам, цель — полностью устранить как саму террористическую угрозу, так и ее возможность.

«Мы начали этот процесс как государственную политику и уже добились значительного прогресса. Наша цель — сохранить эту конструктивную атмосферу», — сказал он.

Он назвал этот этап «очень чувствительным процессом», подчеркнув, что правительство несет ответственность за 86 млн граждан.

«Это исторический шанс решить хроническую проблему страны, и мы не позволим его упустить», — сказал президент.

