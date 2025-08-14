В регионе разыгрывается новая игра, а в мире формируется новая конфигурация сил. Об этом заявил президент Турции и председатель Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Конгресс-центре партии на мероприятии, посвященном 24-й годовщине ее основания.
Эрдоган обратил внимание на ситуацию в Газе, отметив, что ее организаторы не скрывают враждебных намерений в отношении Турции.
«Мы видим проявления этой политики. Мы обладаем решимостью и силой, чтобы прорвать любые попытки осады», — подчеркнул он.
Эрдоган добавил, что власти нейтрализуют все попытки ослабить страну внутри и нанести ей ущерб снаружи.
«Мы решительно идем к созданию пояса стабильности и готовимся к следующему шагу», — заявил он.
Эрдоган отметил, что процесс построения «Турции без террора» переходит в новую фазу. По его словам, цель — полностью устранить как саму террористическую угрозу, так и ее возможность.
«Мы начали этот процесс как государственную политику и уже добились значительного прогресса. Наша цель — сохранить эту конструктивную атмосферу», — сказал он.
Он назвал этот этап «очень чувствительным процессом», подчеркнув, что правительство несет ответственность за 86 млн граждан.
«Это исторический шанс решить хроническую проблему страны, и мы не позволим его упустить», — сказал президент.