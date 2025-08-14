В регионе разыгрывается новая игра, а в мире формируется новая конфигурация сил. Об этом заявил президент Турции и председатель Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Конгресс-центре партии на мероприятии, посвященном 24-й годовщине ее основания.

Эрдоган обратил внимание на ситуацию в Газе, отметив, что ее организаторы не скрывают враждебных намерений в отношении Турции.

«Мы видим проявления этой политики. Мы обладаем решимостью и силой, чтобы прорвать любые попытки осады», — подчеркнул он.

Эрдоган добавил, что власти нейтрализуют все попытки ослабить страну внутри и нанести ей ущерб снаружи.

«Мы решительно идем к созданию пояса стабильности и готовимся к следующему шагу», — заявил он.