Инвестиционный холдинг Orta Asya Yatırım Holding и правительство Кыргызстана заключили соглашение о реализации одного из крупнейших частных энергетических проектов в регионе. Планируется строительство шести гидроэлектростанций в двух речных бассейнах общей установленной мощностью около 2217 мегаватт.

Объем инвестиций составит примерно 6,3 млрд долларов. В компании отмечают, что проект разработан в соответствии с таксономией ЕС и направлен на достижение целей устойчивого развития, укрепление климатической устойчивости и повышение региональной энергетической безопасности.

В Orta Asya Yatırım Holding называют инициативу трансформационной. Она должна не только модернизировать энергетическую инфраструктуру Кыргызстана, но и внести вклад в глобальный переход к чистой энергетике.

Проекты соответствуют Целям устойчивого развития ООН № 7 «Доступная и чистая энергия» и № 13 «Борьба с изменением климата». После ввода в эксплуатацию станции смогут ежегодно вырабатывать свыше 9 млрд киловатт-часов электроэнергии и предотвращать выбросы около 5,2 млн тонн эквивалента CO2 по сравнению с угольной генерацией.