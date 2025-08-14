Инвестиционный холдинг Orta Asya Yatırım Holding и правительство Кыргызстана заключили соглашение о реализации одного из крупнейших частных энергетических проектов в регионе. Планируется строительство шести гидроэлектростанций в двух речных бассейнах общей установленной мощностью около 2217 мегаватт.
Объем инвестиций составит примерно 6,3 млрд долларов. В компании отмечают, что проект разработан в соответствии с таксономией ЕС и направлен на достижение целей устойчивого развития, укрепление климатической устойчивости и повышение региональной энергетической безопасности.
В Orta Asya Yatırım Holding называют инициативу трансформационной. Она должна не только модернизировать энергетическую инфраструктуру Кыргызстана, но и внести вклад в глобальный переход к чистой энергетике.
Проекты соответствуют Целям устойчивого развития ООН № 7 «Доступная и чистая энергия» и № 13 «Борьба с изменением климата». После ввода в эксплуатацию станции смогут ежегодно вырабатывать свыше 9 млрд киловатт-часов электроэнергии и предотвращать выбросы около 5,2 млн тонн эквивалента CO2 по сравнению с угольной генерацией.
Новые ГЭС призваны укрепить стабильность энергосетей региона и способствовать трансграничному сотрудничеству в энергетике. Инициатива соответствует стратегии «Глобальные ворота» ЕС и Центральной Азии, ориентированной на зеленые инвестиции и развитие устойчивой инфраструктуры.
Оба проекта получили статус «Национальных инвестиционных проектов» в Кыргызстане. Они обеспечены государственными гарантиями, 20-летними соглашениями о закупке электроэнергии, полным государственным сопровождением и налоговыми льготами.
Orta Asya Yatırım Holding позиционирует себя как инвестиционную платформу, ориентированную на устойчивое развитие и практические результаты. Компания специализируется на энергетических и инфраструктурных проектах в Центральной Азии и сотрудничает с правительствами стран региона, международными организациями и частными инвесторами.