ТУРЦИЯ
Президент Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО
Стороны обсудили региональные и глобальные вопросы
14 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Разговор состоялся по инициативе Рютте.

В ходе беседы были обсуждены последние события, касающиеся войны между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил наличие прогресса в начатых с целью достижения устойчивого прекращения огня между Украиной и Россией стамбульских переговорах. Он подчеркнул — Турция считает важным, чтобы данный процесс также способствовал положительным сдвигам в гуманитарной сфере.

Генеральный секретарь НАТО, в свою очередь, дал оценку последней ситуации в Украине накануне намеченного саммита на Аляске с участием президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Президент Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за предстоящей встречей в Аляске.

