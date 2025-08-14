Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Разговор состоялся по инициативе Рютте.
В ходе беседы были обсуждены последние события, касающиеся войны между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.
Президент Эрдоган отметил наличие прогресса в начатых с целью достижения устойчивого прекращения огня между Украиной и Россией стамбульских переговорах. Он подчеркнул — Турция считает важным, чтобы данный процесс также способствовал положительным сдвигам в гуманитарной сфере.
Генеральный секретарь НАТО, в свою очередь, дал оценку последней ситуации в Украине накануне намеченного саммита на Аляске с участием президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Президент Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за предстоящей встречей в Аляске.