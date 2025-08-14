С 8 декабря 2024 года 411 649 сирийцев вернулись в Сирию в рамках безопасного, добровольного и организованного процесса. Об этом 14 августа сообщило Управление по делам миграции при Министерстве внутренних дел Турции.

Общее число сирийцев, вернувшихся на родину с 2016 года, достигло 1 151 652 человек. В настоящее время в Турции под временной защитой находятся 2 543 711 сирийцев.

По данным ведомства, в связи с последними событиями в Сирии процесс добровольного возвращения ускорился. Управление координирует каждый этап — от регистрации до транспортной логистики — в сотрудничестве с другими структурами, обеспечивая соблюдение прав сирийцев.

Координационный центр добровольного возвращения в районе Арнавуткёй (Стамбул) оформляет документы и направляет сирийцев к пограничным пунктам в провинциях Хатай, Килис, Газиантеп и Шанлыурфа.