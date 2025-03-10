ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина создаст свой Storm Shadow
Киев разрабатывает дальнобойную ракету, которая сможет поражать цели на расстоянии до 200 км
Украина создаст свой Storm Shadow
Storm Shadow / Reuters
10 марта 2025 г.

Украина разрабатывает ракету, аналогичную британской Storm Shadow, и может представить ее уже в этом году, сообщает газета The Times. Издание ссылается на командира подразделения операторов дронов ВСУ Валерия Боровика, который выразил уверенность в быстром продвижении проекта. «Думаю, что мы скоро увидим эквивалент Storm Shadow, возможно, уже в этом году», — отметил Боровик, не раскрывая детали будущей ракеты.

Как уточняет издание, Украина уже несколько месяцев работает над созданием собственных дальнобойных систем. В декабре 2024 года Economist писал, что Киев разрабатывает ракету, способную достичь Москвы. Правда, в Украине эти сообщения тогда не подтвердили.

Среди реальных проектов, о которых Минобороны Украины действительно отчитывалось — ракета «Трембита». Она должна развивать скорость 400 км/ч и поражать цели на расстоянии до 200 км. Цель ракетной программы — усилить способность Украины наносить удары по российским военным объектам в глубоком тылу без зависимости от поставок западного оружия.

Ракета Storm Shadow была разработана Великобританией и Францией как высокоточное крылатое оружие для поражения укрепленных целей, таких как бункеры и склады боеприпасов. Ее дальность составляет от 250 до 560 км.

Великобритания впервые передала эти ракеты Украине в мае 2023 года. С тех пор ВСУ успешно использовали их для уничтожения ключевых объектов российской военной инфраструктуры, включая штаб Черноморского флота в Севастополе. Применение Storm Shadow сыграло важную роль в превращении аннексированного Крыма в зону повышенного риска для российского флота.

Изначально США и Великобритания запрещали Украине использовать поставленные ими ракеты для ударов по целям на территории России. Однако Вашингтон в конце прошлого года изменил свою политику, разрешив Киеву применять ракеты ATACMS против российских объектов. Вскоре после этого Украина впервые нанесла удары по России с помощью Storm Shadow. Великобритания официально не подтвердила снятие ограничений, но, как правило, следовала американской линии в вопросах военных поставок.

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