Премьер-министр Индии Нарендра Моди не примет участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Вместо него Индию будет представлять министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Об этом сообщает Hindustan Times.

Выступление индийской делегации запланировано на 27 сентября. Общие прения высокого уровня на сессии пройдут с 23 по 29 сентября. По традиции заседание откроет Бразилия, после нее выступят США.

Отказ Моди от участия совпал с обострением торговых отношений между Индией и США. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон повысил пошлины на товары из Индии на 25%.

Общий размер тарифов достиг 50%, что стало одним из самых высоких показателей. Американский лидер объяснил это тем, что Индия «прямо или косвенно» продолжает закупать российскую нефть.