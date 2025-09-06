ПОЛИТИКА
Моди проигнорирует ООН из-за Трампа
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за обострения отношений с США
6 сентября 2025 г.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не примет участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Вместо него Индию будет представлять министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Об этом сообщает Hindustan Times.

Выступление индийской делегации запланировано на 27 сентября. Общие прения высокого уровня на сессии пройдут с 23 по 29 сентября. По традиции заседание откроет Бразилия, после нее выступят США.

Отказ Моди от участия совпал с обострением торговых отношений между Индией и США. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон повысил пошлины на товары из Индии на 25%.

Общий размер тарифов достиг 50%, что стало одним из самых высоких показателей. Американский лидер объяснил это тем, что Индия «прямо или косвенно» продолжает закупать российскую нефть.

В начале сентября Axios и India Today со ссылкой на источники писали, что США обратились к европейским странам с предложением ввести аналогичные санкции против Индии. Среди требований значилось полное прекращение поставок нефти и газа.

Нью-Дели называл такие меры «несправедливыми и неоправданными». В Кремле утверждали, что Индию «пытаются наказать за закупки российской нефти».

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна не откажется от импорта российской нефти, несмотря на давление Вашингтона.

Американская администрация, отвечающая за торговую политику, выразила разочарование решением Нью-Дели сохранить поставки.

