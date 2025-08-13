Газа сталкивается с новой опасностью — стремительным распространением болезней, устойчивых к антибиотикам. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в авторитетном медицинском журнале Lancet Infectious Diseases.

За 22 месяца войны десятки тысяч людей получили ранения, а многие ослабли из-за хронического голода. При нехватке лекарств и разрушенной медицине инфекции становятся тяжелее, передаются быстрее и чаще заканчиваются смертью. По словам эксперта организации «Врачи без границ» Кристель Мусалли, это грозит ампутациями и ростом смертности от обычных заболеваний.

Исследование основано на более чем 1300 пробах из больницы «Аль-Ахли» — одной из немногих в Газе, где еще работает лаборатория. Две трети анализов, собранных за 10 месяцев, выявили мультирезистентные бактерии. Один из авторов работы, биоэтик Билал Ирфан из Гарварда и Мичиганского университета, назвал результаты «чрезвычайно тревожными» и подчеркнул, что реальный масштаб неизвестен из-за разрушения лабораторий и гибели медперсонала.

Газа страдает от подобных инфекций уже десятилетиями из-за конфликтов и блокады, введенной Израилем в 2007 году. Но сейчас ситуация беспрецедентна: уничтожена система здравоохранения и канализация, мусор не вывозится, 2,3 млн человек живут в условиях голода и антисанитарии. Все это способствует активным мутациям бактерий и повышению их резистентности даже к самым сильным антибиотикам.

ВОЗ заявила, что Израиль должен разрешить создать запасы медикаментов для борьбы с «катастрофической эпидемиологической ситуацией». По данным организации, в Газе работают лишь половина больниц и 38% поликлиник, причем с сильной перегрузкой — «Аль-Ахли» вынужденно принимает на 300% больше пациентов, чем позволяет максимальная вместимость клиники.