Израиль, по данным источников AP, ведет переговоры с Южным Суданом о переселении палестинцев из разрушенной Газы. Идея — часть более широкого плана правительства Биньямина Нетаньяху по «добровольной миграции» населения сектора, разрушенного после 22-месячного израильского вторжения. По факту же это часть этнической чистки, которую Нетаньяху перестал даже пытаться скрыть.

По словам источников агентства, контакты с Южным Суданом уже были, но их глубина пока неясна. Израиль обсуждал подобные схемы и с другими африканскими странами — Суданом и Сомали. Их реакция на это предложение пока неизвестна, отмечает AP.

Палестинцы, правозащитники и большинство государств мира называют такие предложения замаскированным принудительным выселением, нарушающим международное право.

МИД Израиля и МИД Южного Судана отказались от комментариев. Представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон не обсуждает частные дипломатические контакты.

Американский лоббист Джо Сезлавик рассказал, что Южный Судан ждет израильскую делегацию, чтобы обсудить создание лагерей для палестинцев. Дата визита пока не определена, но, по его словам, Израиль, вероятно, оплатит обустройство временных поселений.

Глава местной НПО Эдмунд Якани подтвердил факт переговоров, но предупредил: страна не должна становиться «свалкой людей» или «переговорным козырем» в чужих играх.