Израиль, по данным источников AP, ведет переговоры с Южным Суданом о переселении палестинцев из разрушенной Газы. Идея — часть более широкого плана правительства Биньямина Нетаньяху по «добровольной миграции» населения сектора, разрушенного после 22-месячного израильского вторжения. По факту же это часть этнической чистки, которую Нетаньяху перестал даже пытаться скрыть.
По словам источников агентства, контакты с Южным Суданом уже были, но их глубина пока неясна. Израиль обсуждал подобные схемы и с другими африканскими странами — Суданом и Сомали. Их реакция на это предложение пока неизвестна, отмечает AP.
Палестинцы, правозащитники и большинство государств мира называют такие предложения замаскированным принудительным выселением, нарушающим международное право.
МИД Израиля и МИД Южного Судана отказались от комментариев. Представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон не обсуждает частные дипломатические контакты.
Американский лоббист Джо Сезлавик рассказал, что Южный Судан ждет израильскую делегацию, чтобы обсудить создание лагерей для палестинцев. Дата визита пока не определена, но, по его словам, Израиль, вероятно, оплатит обустройство временных поселений.
Глава местной НПО Эдмунд Якани подтвердил факт переговоров, но предупредил: страна не должна становиться «свалкой людей» или «переговорным козырем» в чужих играх.
Египет, граничащий с Газой, выступил резко против любого переселения палестинцев, считая это частью плана Израиля по оккупации сектора. Египетские чиновники признают, что месяцами убеждают власти Южного Судана отказаться от сделки.
Даже в разоренной войной Газе мало кто готов на переезд в Южный Судан — одну из самых нестабильных стран мира. Гражданская война там унесла почти 400 тыс. жизней, вызвала голод и оставила миллионы зависимыми от гуманитарной помощи. Мирное соглашение 2018 года остается шатким, а в этом году новый кризис вспыхнул после домашнего ареста лидера оппозиции Риека Мачара.
Кроме того, исторический конфликт Южного Судана с арабским мусульманским севером может усилить напряженность в случае прибытия палестинцев. Как подчеркивают местные активисты, без четких гарантий о составе и сроках пребывания переселенцев их приезд может вызвать внутренние конфликты.